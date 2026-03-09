¡De vuelta al Paddock! Winder Véliz se reencuentra con la ruta ganadora en La Rinconada tras una prolongada espera

Suscríbete a nuestros canales

A la altura de la séptima competencia para el popular juego del 5y6 Nacional de la reunión número 11, fue para el lote de yeguas nacionales e importadas de 5 años, ganadoras de 1 carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros y contó con la premiación adicional especial de 27.040 dólares.

Winder Véliz: Loca Te Pones 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

La ganadora de la prueba válida fue para Loca Te Pones (número 9), que fue conducida por el efectivo jinete aprendiz Winder Véliz en yunta con Eliecer Gómez para el Stud MMHK.

Al momento de darse la partida, la yegua Lady Issa fue la que lideró la agrupación mientras que la pupila de Gómez estuvo de séptima posición por dentro.

Al giro de la última curva, el látigo Véliz hizo correr a su conducida Loca Te Pones por la baranda para alcanzar a la puntera Lady Issa que iba por centro de pista en los 300 finales.

Sin embargo, en los 200 finales fue cuando más corrió Loca Te Pones, pero una Yankee Lake la venía a cazarla, pero no pudo y la conducida por Véliz terminó de cruzar al espejo con 1 1/4 cuerpo de ventaja.

El tiempo final de la prueba fue para 74’’1 para el recorrido de 1.200 metros del trayecto.

La hija de Ocean Bay en Princess Marine logró su primera victoria del año en cuatro presentaciones, por lo que en taquilla sorprendió con un dividendo de Bs. 1.802,82 por concepto de ganador.

Por su parte, el jockey nativo de San Fernando de Apure conquistó su primer lauro en la presente temporada, 16 segundos, cinco terceros, 16 no figuraciones y 46 montas. Su última victoria fue con el ejemplar Luigino de forma reglamentaria el día 30 de noviembre de 2025.