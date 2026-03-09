Daniel Alvarado homenajeado por legado imborrable en la TV nacional

Suscríbete a nuestros canales

Han pasado varios años desde el fallecimiento del actor y cantante venezolano Daniel Alvarado. Sin embargo, su legado en la televisión sigue muy presente, siendo homenajeado con la Orden al Mérito Ciudadano.

Gran momento

Fue su hijo Carlos Daniel Alvarado el encargado de recibir la Orden, que despertó mensajes de felicitaciones y amor por el artista fallecido el 8 de julio de 2020.

Carlos Daniel, fruto de la relación que tuvo "El negrito fullero" con la también actriz, Carmen Julia Álvarez, se mostró muy elegante y sonriente en el recibimiento por parte del Consejo Legislativo del estado Zulia.

El cineasta escribió un mensaje de emoción por el respeto a la trayectoria de su padre, quien fue uno de los artistas más carismáticos del país, participando en producciones increíbles como "La Dueña".

"Hoy recibo la Orden con profundo honor en nombre de mi familia. Gracias al consejo por mantener vivo su legado e inmensa trayectoria en el cine venezolano", escribió en su perfil de Instagram.

Carmen Julia Álvarez, no dudo en reaccionar a la publicación con mucha emoción y nostalgia, por el recuerdo de quién fue su pareja y padre de sus dos hijos.

Gran legado

Daniel, zuliano de nacimiento y gran artista, fue conocido por participar en producciones como "La Fiera" y "La revancha".

Además, protagonizó la película "Macu: La mujer de policía" en 1987.

Estuvo casado con la actriz Emma Rabbe, con quién procreó a tres hijos, Daniel Alejandro, José Diego y Calvin Daniel, quienes viven en Canadá.