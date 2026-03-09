Diseñadores venezolanos que han fallecido en los últimos años ¡Paz a sus almas!

Suscríbete a nuestros canales

La industria de la moda venezolana está de luto por la reciente muerte del diseñador Enger Luces, un joven que tenía una visión increíble y que había vestido a importantes figuras como Marie Claire Harp, Clara Vegas, Anna Blanco, entre otras.

Otros talentosos artistas del diseñó han fallecido en los últimos tres años, dejando un vacío enorme.

Luis Braccal

El 12 de noviembre del 2024 se conoció la muerte del diseñador de moda. En su momento se habló de una agresión que recibió por parte del personal de seguridad del Centro Comercial Paseo Las Mercedes, específicamente en las inmediaciones de la tienda Tijerazo.

Días antes de su partida Luis había hecho el reclamo de los fuertes golpes que recibió en su cara y en otras partes del cuerpo.

Afirman que Braccal asistió a la tienda pidiendo el cambio de un producto, lo que generó un intercambio de insultos y golpes.

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios del Este, detuvieron a tres hombres por el caso, identificados como Carlos Moisés Alejandro Avile, Rhonal José Pérez Azuaje y Eleazar José Graterol Salazar.

Richard Febles

El criollo perdió la vida el 8 de marzo del 2025 a los 59 años, por supuestas secuelas de un infarto que lo había atacado días previos.

Entre las famosas que vistieron trajes realizados por Febles están la modelo Penélope Sosa, Raquel Lares, Carmen Victoria Pérez, Isabella Rodríguez, Cynthia Lander, Cristina Dieckmann, Mariángel Ruiz, Antonella Baricelli, Ligia Petit, Verónica Schneider, Jacqueline Aguilera, Entre otras.

Jesús de Hoy

En febrero del 2026 se confirmó la muerte del diseñador de moda, quien había vestido a importantes reinas de belleza.

“Siempre en nuestros pensamientos y en nuestros corazones”, escribieron en una imagen publicada en redes sociales, sin revelar de qué falleció.

Enger Luces

El domingo 8 de marzo del 2026 las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza al confirmarse la muerte del diseñador.

Según información suministrada por medios de comunicación, el creador fue víctima de un infarto fulminante que acabó con su vida llena de sueños.