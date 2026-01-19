Fallece a los 93 años el diseñador Valentino ¡La moda viste de luto!

Suscríbete a nuestros canales

La industria de la moda está de luto al confirmase la muerte del diseñador italiano Valentino, a los 93 años. La noticia ha sido revelada por su fundación a través de un comunicado este lunes 19 de enero, dejando a los amantes de la moda impactados y tristes.

La moda viste de luto

Afirman que el nacido en mayo de 1932 murió en roma, Italia, rodeado del amor de sus familiares, quienes lo acompañaron hasta el final.

“Valentino Garavani falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos”, escribieron.

Actos fúnebres de Valentino

En este sentido, revelaron que el velatorio de Valentino, que fue un apasionado del color rojo, será en el centro de Romo, desde el miércoles 21 hasta el jueves 22 de enero, para todo el público que quiera despedirse del afamado experto en moda.

El viernes 23 de enero está planeado el funeral en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, en Roma.

Los mensajes no se han hecho esperar en las redes sociales, ya que Italia pierde a una leyenda, que deja un legado único de inspiración a generaciones.