Freddy Fermín luce con jornada perfecta en paliza de San Diego

Los peloteros venezolanos siguen mostrando su poder con el madero en estos entrenamientos primaverales y en esta ocasión, le tocó a Freddy Fermín, quien destacó con una jornada perfecta.

La novena de los Padres de San Diego le está propinando una paliza parcialmente 27 carreras por 5 a los Marineros de Seattle y el "Manao* salió como receptor titular, acumuló tres turnos sin fallar en ninguno.

Freddy Fermín quedó al triple del ciclo:

En su primera aparición al plato, Fermín conectó un doblete remolcador al jardín derecho; posteriormente bateó un imparable que trajo dos al plato y guardo lo mejor, para su último turno.

En su tercera aparición, Freddy tenía a dos compañeros en circulación y conectó un enorme batazo que se desapareció a más de 400 pies entre los jardines central e izquierdo.

El careta venezolano culminó la jornada de 3-3, solamente le faltó el triple, para completar la escalera y remolcó seis anotaciones.

Freddy Fermín atraviesa un gran Spring Training:

Coke esta destacado actuación de hoy, Fermín llegó a 13 turnos en estos entrenamientos primaverales. En ese lapso, exhibe un promedio de bateo de .385, con un cuadrangular, un par de tubeys, ocho rayitas impulsadas y un resaltante OPS de 1.154.