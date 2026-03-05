BTS llega a Venezuela: Fecha y precio del boleto

Suscríbete a nuestros canales

Luego de más de tres años sin actividad grupal BTS regresa con su nuevo álbum Arirang, el 20 de marzo de 2024, y los fanáticos del K-pop en Venezuela podrán vivirlo en la gran pantalla.

BTS llega a Venezuela con "The Comeback Live Arirang", un proyecto visual de Netflix que será proyectado por Cinex en una única función.

Este material permitirá a los army, nombre que se le da a los fanáticos del grupo, adentrarse al mundo creativo de su quinto álbum de estudio. RM, Suga, Jin, J-Hope, V, Jungkook y Jimin han trabajado en el último año en este ambicioso proyecto junto a productores de talla de Diplo.

Costo del boleto y fecha de estreno

Será el 21 de marzo de 2026, que se proyecte "BTS The Comeback Live Arirang" en la sala de Cine del Centro Comercial El Recreo, en Caracas, con una sola función hasta el momento, así lo anunció Cinex en su cuenta de Instagram.

El boleto tiene un precio de $8,08 o su equivalente en bolívares, de acuerdo a la tasa oficial del BCV. La proyección será a partir de las 7:00 pm.

Tracklist de ‘Arirang’

El álbum de estudio tendrá un total de 14 canciones, la mayoría con título en inglés.