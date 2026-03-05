Omar López anuncia al abridor de Venezuela para el segundo juego del Clásico Mundial de Beisbol

Suscríbete a nuestros canales

Se sigue esclareciendo el camino de Venezuela para el Clásico Mundial de Beisbol de 2026. En rueda de prensa previo al compromiso que disputará la selección criolla este viernes 6 de marzo, el manager del equipo venezolano, Omar López, oficializó al abridor para el segundo juego del torneo, en el que Venezuela se medirá a Israel.

El encargado de iniciar dicho compromiso desde la lomita será el zurdo Enmanuel De Jesús, quien pertenece desde esta zafra a Tigres de Detroit en Estados Unidos, y que viene además de ver acción en la temporada 2025/26 de la LVBP, en la que se coronó campeón con Navegantes del Magallanes.

Enmanuel De Jesús va contra Israel

En efecto, Omar López anunció a Enmanuel De Jesús como su lanzador abridor para el segundo compromiso de la fase de grupos del torneo, en el que Venezuela chocará ante su similar de Israel.

"El abridor para el segundo juego será Enmanuel De Jesús". Dijo el manager venezolano, quien además explicó los motivos de su decisión. "Es el que cuadró en toda la preparación de los abridores que teníamos, dado la baja de Pablo López. Evaluamos cuáles eran los lanzadores que estaban disponibles de acuerdo a sus programas de lanzamiento con sus respectivas organizaciones".

De Jesús viene de lanzar en Corea, en donde dejó foja de 9-9 y efectividad de 3.96 en 32 compromisos lanzados. Además, estuvo con Magallanes en la temporada 2025/26, en donde realizó cuatro aperturas, incluyendo una en la Gran Final.