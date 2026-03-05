Animadora venezolana se quitó los implantes mamarios y comparte mensaje

Suscríbete a nuestros canales

La periodista venezolana Sandra Villanueva habló en “Sábado en la noche” de la cirugía que vivió hace poco, para retirarse los implantes mamarios. Con mucha sinceridad, la criolla aseveró que su cuerpo lo estaba rechazando, y que la recuperación duró más de lo normal.

Sandra habla de su operación

En la entrevista comentó que a su edad ya no quería tener nada artificial en su cuerpo, tomando la decisión de someterse a la intervención que resultó todo un éxito.

“Ha sido una recuperación larga, me explante, como muchas mujeres están ahorita en esa nota de querer retirarse todo lo artificial. Yo estoy en esa etapa de no querer gente artificial, ni plástico en mi cuerpo, quiero todo genuino, natural y que fluya”, comentó.

Villanueva que laboró por siete años en el show que hoy conduce Melisa Rauseo, aseveró que sintió una molestia al tener los implantes, y hasta llegó a sentir el síndrome de Asia.

Según información consultado con la Sociedad Argentina de Mastología, el síndrome de Asia es cuando el sistema inmune reacciona de forma exagerada ante un cuerpo extraño (adyuvante), como silicona, biopolímeros o implantes, generando síntomas autoinmunes como fatiga crónica, dolor articular y muscular.

Aseveró que previo a la operación se realizó múltiples exámenes y todos salieron perfectos, notando que era el rechazo de su cuerpo a las prótesis.

Bonitas palabras

Internautas reaccionaron con gran emoción al verla en el estudio con Melissa, luego de haber sido compañeras por mucho tiempo, en los que también compartió con Rocío Higuera, Gaby Páez y Rebeca Moreno.

“Me hicieron recordar una bella época de Globovisión, sólo faltaba Rocío”, escribió un internauta en Instagram.