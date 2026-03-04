Daniela Alvarado publica emotivo mensaje a días de perder a su bebé

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida actriz venezolana, Daniela Alvarado, conmovió a sus miles de seguidores al compartir un profundo mensaje en sus redes sociales tras la desgarradora pérdida de su bebé, a quien había nombrado Cordelia.

Alvarado que venía celebrando el embarazo junto a su esposo, José Manuel Suárez, abrió su corazón para expresar el amor, el dolor y la esperanza que surgieron en medio de este momento tan difícil.

La pérdida que marcó la vida de Daniela Alvarado

La tragedia se produjo después de que la bebé llegara al mundo prematuramente a las 22 semanas de gestación, situación que no le permitió sobrevivir fuera del útero. El propio Suárez comunicó la noticia explicando que, Cordelia había luchado pero su cuerpecito aún no estaba preparado.

Asimismo, indicó que, Daniela estaba en buen estado de salud y aprovechó de agradecer al público por “sus oraciones, bendiciones y abrazos” y pedir respeto por la privacidad de ambos en la fatídica situación que les tocó vivir.

Tras ese anuncio, Daniela decidió expresarse directamente con sus seguidores y con el público, compartiendo una carta íntima y llena de sentimiento donde recordó a su pequeña.

Primeras palabras de Daniela

En su mensaje publicado en Instagram, la actriz se dirigió a su niña con palabras llenas de ternura y dolor al mismo tiempo: “Querida Cordelia. Mi niña, mi pequeñita, mi bebé”, inició.

Entre tanto, rememoró lo que significó llevarla en su vientre, afirmando que la había escuchado en cada oración, en cada susurro y en cada latido. También reflexionó sobre cómo la pérdida de un hijo trasciende cualquier descripción.

“Ahora entiendo por qué no hay una palabra para describir la pérdida de un hijo, este dolor solo le pertenece al silencio, al tuyo, al mío, al nuestro”, fueron sus palabras.

Además, describió a su bebé como “perfecta en cada detalle”, recordando sus manos, dedos y carita como un regalo de amor a pesar de lo efímero de su presencia en este mundo.

El apoyo de José Manuel

El pasado fin de semana, Daniela Alvarado usó nuevamente su Instagram para referirse a lo sucedido y, en esta ocasión, agradeció a su esposo por la compañía, así como también destacó la importancia de tener a Olivia en su vida.

“Ayer te pregunté! ¿El amor crece? ¿El amor se hace más grande? Me dijiste: Si. Siento que mi corazón se hizo más grande, que se llenó más de amor, que suspira por ambos y late más fuerte, abarcando más, abrazando más, tan inmenso como el mar”, escribió.

“Tu, Olivia, Cordelia y yo. Poco a poco, un día a la vez, una semana a la vez, tratamos, seguimos, desde el amor, sin soltarnos”, agregó.

Recordemos que, el 1 de enero de 2026, la pareja presentó oficialmente a Olivia, su primera hija y a quien le han entregado todo su amor.