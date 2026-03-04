¡Imparable! Mychel Sánchez logra ocho victorias en solo dos días en Parx Racing

Suscríbete a nuestros canales

El ritmo de triunfos del jockey venezolano Mychel Sánchez alcanza un nivel asombroso. Durante la tarde de este miércoles, el fusta criollo sumó cuatro éxitos más a su cuenta personal, para un total de ocho fotos en apenas dos jornadas de competencia en el óvalo de Parx Racing. Con este desempeño, Sánchez se aproxima a la mítica cifra de las 1.900 victorias en el turf de los Estados Unidos.

La racha ganadora de Sánchez este miércoles inició en la tercera competencia. Sobre la yegua Cynthia Gail, pupila del entrenador Michael Pino, el venezolano dominó un Maiden Special de $19.000. El binomio registró un tiempo de 1:43.15 en la milla bajo condiciones de pista fangosa, con un dividendo de $3.00 a ganador.

Posteriormente, en la quinta carrera del programa, Sánchez se impuso en un Claiming de $26.000 con el ejemplar Leftover Sushi. Bajo la preparación de Marya Montoya, el purasangre detuvo el reloj en 1:24.84 para los 1.400 metros sobre arena mojada en Bensalem. Los dividendos oficiales marcaron $4.60 a ganador.

Dominio total en el cierre de la jornada

El "triplete" de victorias llegó en la novena prueba, un Starter Optional Claiming de $30.000. Sánchez guió a Pearls and Heels, pensionado de Bobbi Anne Hawthorne, en un recorrido de 1.300 metros que completó en 1:17.74, con un pago de $7.80 por boleto ganador.

Para sellar una tarde histórica, el jockey criollo conquistó la décima carrera en un Allowance Optional Claiming de $42.000. Nuevamente en yunta con el trainer Michael Pino, condujo a Duration hacia la meta en un tiempo de 1:16.71 (1.300 metros). La victoria dejó dividendos de $3.60, $2.40 y $2.10 en las taquillas.

Con este balance, Mychel Sánchez cierra la semana en Parx Racing con una efectividad asombrosa: ocho victorias en solo 11 compromisos. Tras este dominio, el jinete trasladará su talento a Laurel Park, donde cumplirá una monta el viernes y cuatro más durante la jornada del sábado.