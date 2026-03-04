Abren casting para “Papita, Maní, Tostón 3”: conoce cómo postularte

Suscríbete a nuestros canales

La saga cinematográfica más popular del cine venezolano está lista para su tercera entrega, y sus creadores han lanzado una convocatoria de casting abierta para encontrar al nuevo talento masculino que formará parte del elenco de “Papita, Maní, Tostón 3”.

Esta oportunidad promete revolucionar el panorama artístico nacional y atraer a jóvenes aspirantes con ganas de brillar frente a las cámaras.

"Papita, Maní, Tostón 3" busca al mejor talento

La franquicia “Papita, Maní, Tostón” se ha convertido en un fenómeno de taquilla en Venezuela gracias a su combinación de humor, emotividad y referencias a la cultura popular del país.

Tras el éxito de las dos primeras entregas, que conectaron con millones de espectadores, los productores anunciaron oficialmente que la tercera película está en marcha y espera estrenarse este año, ampliando aún más la historia que conquistó al público.

Con este nuevo capítulo, los cineastas buscan mantener el espíritu que caracteriza a la serie con un relato lleno de risas, corazón y ese toque muy venezolano que convierte a “Papita, Maní, Tostón” en una experiencia cinematográfica única.

¿Cuál es el perfil ideal para el casting?

Los organizadores del casting, liderados por el director Luis Carlos Hueck y la productora Joa Nelson, dieron a conocer una serie de requisitos que deberán cumplir los aspirantes para poder ser considerados en el proceso de selección.

Los interesados deben ser venezolanos y tener un rango de edad que oscile entre los 18 y 26 años de apariencia, así como ser bilingües capaces de hablar tanto español venezolano como inglés.

Además, se exige que el candidato haya vivido en un país anglosajón y cuente con experiencia demostrable en actuación, ya sea en cine, televisión o teatro.

En cuanto a documentación, es indispensable contar con un pasaporte vigente para ingresar a Venezuela y cumplir con los demás parámetros que defina el equipo de producción.

¿Cómo participar?

La convocatoria para formar parte de la nueva entrega exige que los interesados envíen su postulación por correo electrónico a la dirección [email protected] con el asunto “Casting – Nombre Apellido”.

El material requerido incluye un video de aproximadamente 1 minuto, donde el aspirante hable de sí mismo tanto en español como en inglés, explicando por qué desea ser parte de la película.

Además, se debe anexar una foto reciente, un reel de actuaciones previas y un currículum vitae que destaque la experiencia artística del postulante. En el cuerpo del mensaje, los candidatos deben indicar su nombre completo, edad, lugar de residencia y número de WhatsApp.