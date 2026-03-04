Maikel García rompe el silencio: El fin de un idilio con La Guaira y el nunca digas nunca

Suscríbete a nuestros canales

En el béisbol, como en la vida, las palabras que se callan en el terreno suelen gritarse en las redes o en la intimidad de una entrevista honesta. Maikel García, la figura de los Reales de Kansas City, ha decidido mostrar su faceta más frontal. El Barrendero, conocido por su perfil bajo pero incisivo en plataformas digitales, despejó las dudas sobre su situación en Venezuela y su futuro profesional.

La decepción con los Tiburones

Lo que parecía una relación inquebrantable entre el "más guairista" de los jugadores y los Tiburones de La Guaira parece haber llegado a un punto de no retorno. García no ocultó su frustración con la gerencia del equipo litoralense, vinculando su alejamiento a un tema de trato y reconocimiento tras haber puesto en riesgo su carrera en las Mayores.

"Siento que es una falta de respeto", sentenció García. "Antes de jugar, les dije que estaba negociando una extensión (en MLB). Arriesgué mi futuro, incluso me lesioné un 'hamstring' antes de firmar mi contrato, y que no me respondan la cara... Siento que ya no va más de ahí".

El jugador confesó haber sentido temor cuando la lesión ocurrió justo antes de los exámenes físicos en Kansas City, un riesgo que asumió por su amor a la camiseta y que, según sus palabras, no fue valorado por la directiva de La Guaira.

¿Un futuro de otros colores? Caracas y Magallanes en el horizonte

La declaración más impactante llegó cuando se le consultó sobre su futuro en la LVBP. Aunque en el pasado juró fidelidad eterna a los Tiburones, la madurez y la desilusión han cambiado su perspectiva.

Al ser consultado sobre la posibilidad de vestir el uniforme de los eternos rivales, García fue pragmático:

Sobre los Leones del Caracas: "Una vez dije que no vestiría la camisa de los Leones, pero uno nunca puede escupir para arriba. En este punto de mi vida lo entiendo".

Sobre los Navegantes del Magallanes: Ante la mención de los colores eléctricos, el infielder admitió con una sonrisa: "Sí, esos colores me gustan".

García dejó claro que ha pedido ser cambiado y que su talento está a disposición del equipo que decida valorar su entrega.

El Clásico Mundial: La cita más grande

Más allá de la polémica invernal, los ojos de Maikel están puestos en el Clásico Mundial de Béisbol. Inspirado por las historias del capitán Salvador Pérez sobre la edición de 2023, García espera con ansias la atmósfera de Miami.

"Creo que el Clásico va a ser lo más grande que voy a vivir en mi carrera. Jugar con tantos venezolanos en Miami va a ser como jugar en Venezuela", afirmó.

El refugio fuera del diamante: Dios y los videojuegos

Detrás del atleta de élite, hay un hombre que busca equilibrio. García atribuye su enfoque actual a una renovada cercanía con su fe y a la disciplina diaria de agradecer a Dios y a la memoria de su padre.

Para drenar la presión de las Grandes Ligas, su vía de escape es el mundo digital. Su amistad con la estrella de los Marineros, Julio Rodríguez, se ha forjado a través del Call of Duty, una herramienta que utiliza para distraer la mente y conectar con personas fuera del ecosistema del béisbol.