¿Estarías dispuesto a pagar más de $3.000.000 por la silla que llevó a Secretariat a la Triple Corona?

Los aficionados hípicos con alto poder adquisitivo y los coleccionistas de objetos históricos ya tienen un nuevo objetivo: una pieza invaluable que acaba de aparecer en el catálogo de la casa de subastas Christie’s. Se trata de un "souvenir" único por el cual se esperan ofertas que podrían romper récords.

La silla de montar utilizada por el jockey Ron Turcotte sobre el lomo de Secretariat para ganar el Belmont Stakes (G1) de 1973 será subastada. Aquella tarde, el legendario ejemplar no solo conquistó la Triple Corona, sino que lo hizo con una ventaja de 31 cuerpos y un récord mundial para los 2.400 metros en arena, que por muchos años parecía inalcanzable.

El legado de un mito que no pasa de moda

Secretariat, hijo de Bold Ruler en Somethingroyal, puso fin a una sequía de 25 años sin triples coronados en los Estados Unidos (desde Citation en 1948). En su camino a la inmortalidad, el alazán "aplastó" a sus rivales, especialmente en el tercer peldaño de la serie, donde hizo retumbar las tribunas de Belmont Park al galopar en solitario la recta final.

Bajo el entrenamiento de Lucien Laurin, Secretariat implantó récords que siguen vigentes tras más de medio siglo: el Kentucky Derby (1:59.3) y el Belmont Stakes (2:24). Décadas más tarde, un comité histórico le adjudicó también el récord del Preakness Stakes con un tiempo de 1:53, después de un cronometraje manual casi 40 años después de su victoria.

Un lote de valor incalculable

La subasta de esta icónica silla de montar iniciará con una puja estimada entre 1.5 y 3 millones de dólares. Sin embargo, debido a su relevancia histórica, es difícil predecir en cuánto se detendrá el martillo.

El lote no incluye solo la silla. El comprador también recibirá el fotofinish oficial del Belmont Stakes —un documento de gran formato que muestra la enorme distancia sobre sus rivales— firmado por el propio Ron Turcotte.

Esta pieza forma parte de la exclusiva colección de Jim Irsay, la cual alberga tesoros como una bata original de Muhammad Ali, un bate de Jackie Robinson, manuscritos de Sylvester Stallone del rodaje de Rocky (1976) y guitarras que pertenecieron a leyendas como Paul McCartney, John Lennon y Eric Clapton.