Serie millonaria: La NYRA y Woodbine se asocian para la Empire Trillium Series

Serán 14 carreras exclusivas para ejemplares nacidos en New York y Canadá

Por

Darwin Dumont
Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 09:00 am
Un comunicado de prensa de la Asociación de Carreras de Nueva York (NYRA) y Woodbine anunciaron el 3 de marzo la Empire Trillium Series, un programa de 14 carreras con apuestas restringido a caballos nacidos en Nueva York o Canadá con un valor total de $3,2 millones.

Belmont Park compartirá el escenario para el evento

La Empire Trillium Series comenzará en el nuevo y renovado Belmont Park con ocho carreras que se disputarán entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 en la nueva pista para todo clima Tapeta de 1 milla de Belmont. Belmont Park reabrirá sus puertas el 18 de septiembre de 2026.

Los eventos más importantes de la serie en Belmont Park se celebrarán a finales de enero con las ediciones inaugurales del Long Island Derby and Oaks, con un premio de $300,000, que servirá como etapa intermedia del segmento neoyorquino de la serie. Las seis carreras restantes de la serie en Belmont Park se correrán para potros nacidos 2024, con premios de $200,000 cada una.

Woodbine tendrá seis carreras para la serie

El hipódromo de Woodbine en Toronto, Ontario, contará con otras seis carreras (cuatro de las cuales se disputarán en Tapeta y dos en césped) de la Empire Trillium Series, que se celebrarán entre abril y julio de 2027, para caballos de 3 años en adelante, incluyendo cuatro eventos de $200,000 con carreras de velocidad de 6 furlongs para dosañeros en Tapeta durante la primavera de 2027, seguidos de carreras de velocidad de 7 furlongs en Tapeta en las mismas categorías en julio de 2027.

Miércoles 04 de Marzo de 2026
