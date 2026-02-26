Regreso triunfal a casa: La Jockey Club Gold Cup vuelve a Belmont Park en su reapertura

Suscríbete a nuestros canales

La expectativa por el nuevo Belmont Park crece día tras día. La reapertura del legendario óvalo de Nueva York está prevista para el viernes 18 de septiembre; el recinto contará con tres superficies distintas y ya se han empezado a conocer los eventos selectivos que darán el “saque inicial” a la temporada en el remozado circuito.

Ese día marcará el retorno a Belmont Park de una de las pruebas más emblemáticas del escenario, la cual se disputó en la pista de Saratoga durante las últimas cinco temporadas. Su nombre es sinónimo de tradición y jerarquía: la Jockey Club Gold Cup (G1).

La «Copa de Oro» vuelve a Elmont

Inaugurada en 1919, la Jockey Club Gold Cup (G1) se consolidó con los años como una de las carreras más importantes del hipismo en Estados Unidos. En la actualidad, funciona como un trampolín directo hacia la Breeders’ Cup, debido a que el ganador obtiene un cupo automático para la Classic (G1), que este año se celebrará en Keeneland.

Al anunciarse los stakes que formarán parte del calendario de Saratoga 2026, se confirmó que esta competencia de 1 1/4 millas y $1,000,000 en premios dejará el óvalo de Saratoga Springs —lugar donde se originó— para volver a su hogar habitual.

Una de las particularidades de esta carrera en Belmont Park es que la partida se ubica justo en la primera curva. Grandes leyendas han dejado su huella en esta prueba: Kelso, el extraordinario corredor de la década de los 60, la ganó en cinco ocasiones consecutivas (de los 3 a los 7 años). Otros inmortales como Citation, Damascus, Forego, Affirmed y Cigar también han escrito sus nombres en las páginas doradas de esta prueba.

Asimismo, el Flower Bowl Stakes (G2), con una bolsa de medio millón de dólares y que también se celebraba en Saratoga, regresará a Belmont Park en una fecha que la New York Racing Association (NYRA) definirá próximamente.