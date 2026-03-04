WBC: Pitcheo de Venezuela cumple a pesar de la derrota frente a Houston

Suscríbete a nuestros canales

La Selección de Venezuela tuvo su primer juego de preparación, este martes, de cara al Clásico Mundial de Beisbol 2026. Si bien obtuvieron un resultado adverso de 3 a 1 frente a los Astros de Houston, uno de los puntos más altos del compromiso lo protagonizaron los lanzadores criollos.

Nota alta para los brazos de Venezuela

El plan del manager Omar López era simple, que cada pitcher tuviera un inning de labor. Ciertamente eso fue lo que sucedió, pero en un giro de acontecimientos, algo que no esperaban muchos espectadores, terminó usando dos lanzadores pertenecientes al conjunto de Houston para preservar su bullpen.

Eduard Bazardo se encargó de abrir el encuentro y apenas permitió un sencillo para colgar el cero; una actuación que casi calcó Jhonathan Díaz en el segundo, con la diferencia que este regaló una base por bolas y ponchó a un rival.

Uno que tuvo algo de inconvenientes fue José Buttó, que en el tercero toleró par de indiscutibles, aunque cerró con un gran poche. Por su parte, tanto Ricardo Sánchez como Andrés Machado embasaron un rival cada uno por boletos, además que sumaron uno y dos abanicados respectivamente.

En el sexto apareció Daniel Palencia y también el descontrol en los lanzamientos, algo que no desaprovechó Houston para llenar las bases y posteriormente igualar el encuentro. Acá, justamente, Omar López llamó a Alex Santos, prospecto de los Astros, para conseguir el último out de la entrada.

Ángel Zerpa actuó en el séptimo y tuvo el mejor desempeño de Venezuela desde la lomita, ya que retiró a los tres bateadores de turno (con un ponche). Ya en el octavo, el venezolano de los Astros de Houston Amilcar Chirinos fue castigado con un jonrón de su compatriota Carlos Pérez para dejar cifras definitivas.

Vale agregar que el segundo juego de preparación de Venezuela será este miércoles ante los Nacionales de Washington. Allí se tiene previsto que Eduardo Rodríguez y Antonio Senzatela se combinen para iniciar el choque.