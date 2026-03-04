WBC: Venezuela es sorprendida por Astros de Houston en primer juego de preparación

Suscríbete a nuestros canales

La Selección de Venezuela inició su preparación de cara al debut en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Durante la noche de este martes, los dirigidos por el manager Omar López tuvieron su primer juego de preparación ante los Astros de Houston y al final cayeron con marcador de 3 a 1.

Poca ofensiva de Venezuela

Las acciones en el en el CACTI Park de West Palm Beach arrancaron con el conjunto venezolano tomando la delantera. El segundo episodio lo abrió Wilyer Abreu con un triple, lo que le permitió a Maikel García remolcar la primera y única rayita del equipo.

El elenco de Houston, por su parte, logró romper el gran cero en la baja del sexto inning. Allí los bateadores aprovecharon a un descontrolado Daniel Palencia y, tras llenar las bases, le pisaron el home tras un sencillo de Cam Smith.

El manager Omar López realizó algunos ajustes en las últimas entradas, y entre esos uso par de lanzadores pertenecientes a los Astros de Houston con la intención de no forzar a su bullpen. Justamente uno de ellos permitió un cuadrangular de dos carreras del venezolano Carlos Pérez en la baja del octavo, dejando de esa manera cifras definitivas.

Vale agregar que el segundo juego de preparación de Venezuela será este miércoles ante los Nacionales de Washington. Allí se tiene previsto que Eduardo Rodríguez y Antonio Senzatela se combinen para iniciar el choque.