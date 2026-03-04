WBC: Estados Unidos le pasó por encima a los Gigantes

Suscríbete a nuestros canales

La selección de beisbol de Estados Unidos reafirmó su condición de favorita al título tras derrotar 15-1 a los Gigantes de San Francisco en un encuentro de exhibición disputado en el Scottsdale Stadium de Arizona. Con una ofensiva explosiva y una labor destacada desde el montículo por parte de Paul Skenes, el conjunto norteamericano demostró que el enfoque y la intensidad se encuentran en niveles máximos antes de su debut oficial en el certamen internacional.

Paul Skenes impone condiciones desde la lomita

El actual ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, fue el encargado de abrir el compromiso y cumplir con las expectativas. El derecho trabajó durante tres episodios en los que registró cuatro ponches sin otorgar bases por bolas. Aunque permitió una carrera producto de un doble de Willy Adames, su dominio fue evidente, utilizando la potencia de su recta y la precisión de sus envíos secundarios para silenciar a la tropa de San Francisco.

Esta actuación inicial brinda tranquilidad al cuerpo técnico estadounidense, que ha centrado gran parte de sus aspiraciones en la profundidad de su rotación. El desempeño de Skenes no solo sirvió para asegurar la ventaja temprana, sino para establecer el tono competitivo que Alex Bregman describió como una energía especial perceptible desde el momento en que se ingresa al clubhouse.

Roman Anthony y el poder ofensivo

La ofensiva estadounidense fue liderada por figuras consolidadas y jóvenes promesas. El capitán Aaron Judge inició la producción con un sencillo de dos carreras en la primera entrada, seguido por una destacada participación de Bryce Harper y Bobby Witt Jr. Sin embargo, la nota destacada la dio el joven de 21 años, Roman Anthony.

Anthony, quien se integró al roster tras la lesión de Corbin Carroll, conectó un cuadrangular de dos carreras por el jardín derecho en el sexto inning, alcanzando una distancia de 394 pies. Previamente, Alex Bregman también había castigado el pitcheo de los Gigantes con un jonrón solitario por el centro del campo. La producción de carreras no cesó, sumando contribuciones de Gunnar Henderson y Pete Crow-Armstrong en un séptimo episodio donde la ventaja se extendió de forma definitiva.

Perspectivas ante el debut en el Grupo B

El equipo estadounidense llega a esta edición del Clásico Mundial de Beisbol con la misión de recuperar el trono tras caer ante Japón en la final de hace tres años. Motivados por los recientes éxitos del deporte estadounidense en los Juegos Olímpicos de Invierno, los peloteros dirigidos por Mark DeRosa buscan mantener el ritmo bateador mostrado en Scottsdale.

El camino oficial para el Team USA comenzará este viernes cuando se enfrenten a Brasil en la apertura del Grupo B.