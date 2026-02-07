WBC: Estos son algunos de los récords más complicados de romper en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Béisbol se ha convertido, desde su primera edición en 2006, en una vitrina única donde las estrellas del juego representan a sus países y dejan huellas difíciles de borrar. A lo largo de cinco ediciones, el torneo ha regalado momentos inolvidables y registros estadísticos que, vistos en retrospectiva, parecen casi imposibles de romper en el presente o en el futuro inmediato dentro del terreno de juego.

Con la llegada de su sexta edición en marzo de 2026 y la participación de 20 selecciones, la expectativa vuelve a crecer. Sin embargo, algunas marcas establecidas en los primeros años del certamen siguen intactas, resistiendo y reluciendo con el paso del tiempo.

Clásico Mundial – Récords

Uno de los registros más emblemáticos pertenece a nada más y nada menos que a Ken Griffey Jr., quien impulsó siete carreras en un solo juego durante la edición inaugural. Lo notable no es solo la cifra, sino el contexto: Griffey logró esa producción en un torneo corto y en apenas su primera participación.

Por otro lado, en el montículo, la figura de Daisuke Matsuzaka sigue siendo irrepetible. El japonés conquistó dos premios al Jugador Más Valioso, algo que nadie más ha conseguido. Su dominio se tradujo en seis victorias totales y una efectividad fuera de serie.

Otro registro que desafía la lógica es el de Ubaldo Jiménez, quien alcanzó los 10 ponches en un solo juego. En torneos donde los abridores rara vez superan las cuatro entradas, esa actuación se mantiene como una rareza histórica.

También existen marcas colectivas que enriquecen la narrativa del evento mundialista. Fernando Rodney cerró siete juegos sin fallar en 2013, liderando un bullpen perfecto que llevó a República Dominicana a un campeonato invicto y el único hasta los momentos.

Por si fuera poco, en 2023, Países Bajos sorprendió alineando tres parejas de hermanos en un mismo equipo, una postal inédita en este deporte a nivel internacional y, viendo cómo están las cosas, parece uno de los más difíciles de igualar.

Finalmente, el Clásico Mundial no solo se mide en títulos que puedan obtener las selecciones. Se construye con momentos irrepetibles, cifras que resisten el paso del tiempo y actuaciones que siguen definiendo la grandeza del torneo en el que todos los fanáticos de este deporte esperan ver a los mejores jugadores con cada uno de sus países.