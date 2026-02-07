WBC: República Dominicana tiene nuevo capitán para el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La Selección de la República Dominicana ya tiene un guía oficial para la cita más importante del beisbol internacional. Nelson Cruz, gerente general del conjunto quisqueyano, anunció de manera oficial que Manny Machado será el capitán del equipo para el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

El "Ministro de la Defensa", recibió la noticia con una mezcla de humildad y determinación. Para el antesalista de los Padres de San Diego, vestir el uniforme tricolor siempre ha sido una prioridad por encima de los intereses personales, y esta nueva distinción refuerza su compromiso con el país que vio nacer a sus padres.

“Estoy agradecido con Nelson, al equipo directivo, a la gerencia por nombrarme capitán del equipo dominicano este año. No tengo palabras. Desde niño siempre ha sido un sueño ponerme la bandera. Muchas gracias por siempre tener la fe, el amor y el cariño que el país entero tiene por mí y saben que yo siempre juego esto por ustedes”, fueron las palabras de Machado.

Liderazgo sin egos en el vestuario dominicano

Uno de los puntos clave tras el anuncio fue la visión que Machado tiene sobre el grupo que se está conformando. El nuevo capitán fue enfático al declarar que, más allá de los nombres estelares que suelen componer el roster dominicano, lo más importante será la entrega colectiva. "Independientemente del resultado en el terreno, veo un equipo entregado, sin egos y orgullosos de vestir la camiseta dominicana", expresó el jugador.

El respaldo de Nelson Cruz y la importancia del rango

La elección de Machado no es casualidad. Nelson Cruz, quien ha hecho la transición de ser un pilar en el campo a la oficina administrativa, conoce mejor que nadie el peso de la jerarquía en un torneo de tan corta duración. Al nombrar a Machado, Cruz apuesta por un jugador que tiene la experiencia de múltiples ediciones del WBC y que goza del respeto absoluto de sus compañeros.