¡Exacta zuliana de lujo! Javier Castellano y Francisco Arrieta sentencian la quinta del viernes en Oaklawn Park

La delegación venezolana brilló nuevamente este viernes en el óvalo de Oaklawn Park. En la quinta competencia del programa, los jinetes nacionales ocuparon los dos primeros lugares del podio, lo que generó dividendos de alto impacto y una Exacta que recompensa generosamente a los aficionados.

Victoria estelar en la arena

La carrera se disputó en un recorrido de 1.200 metros sobre la superficie de arena. El astro zuliano Javier Castellano alcanzó la gloria sobre el lomo de Top Level, ejemplar bajo la preparación del reconocido entrenador Mark Casse. Castellano ejecutó una conducción precisa para asegurar el primer puesto y ratificar su gran momento en la jornada selectiva.

La segunda posición correspondió al también venezolano Francisco Arrieta, quien completó la combinación ganadora para los intereses nacionales. Este resultado "uno-dos" de los fustas venezolanos activó pagos muy atractivos en las pizarras del hipódromo de Arkansas.

Dividendos y jugadas exóticas

El triunfo de Top Level dejó los siguientes dividendos oficiales por cada $2 apostados:

Ganador: $17.20

$17.20 Place: $10.00

$10.00 Show: $5.60

Por su parte, el ejemplar que ocupó la segunda casilla con Arrieta devolvió un sólido $26.40 al Place y $13.20 el Show. La combinación de ambos jinetes venezolanos en la punta resultó en una jugada exacta que pagó $175.90, consolidándose como uno de los aciertos más rentables de la tarde en la pista de arena.

Si deseas conocer los resultados de las próximas pruebas selectivas y el desempeño de los jinetes venezolanos en los eventos de grado