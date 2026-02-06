Andy Borregales y Bad Bunny protagonizan el Super Bowl LX que transmitirá Meridiano Televisión en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Bad Bunny promete prender la fiesta del Super Bowl / FOTO: Cortesía

Meridiano Televisión transmitirá el Super Bowl LX desde San Francisco con talentos venezolanos, Andy Borregales y el show histórico de Bad Bunny.

La emoción del Super Bowl LX llegará a Venezuela con una cobertura especial de Meridiano Televisión, que transmitirá el evento deportivo más visto del planeta este domingo 8 de febrero desde las 6:00 p.m., con un despliegue informativo directo desde San Francisco, sede del espectáculo de la NFL.

Seahawks vs Patriots – 8 de febrero desde las 6:00 p.m.

Meridiano lo hace posible

Por tercer año consecutivo, los fanáticos venezolanos podrán disfrutar del Super Bowl en señal abierta, gratuita y en exclusiva por Meridiano Televisión. Además, la señal estará disponible en alta definición a través de plataformas digitales como SimplePlus, Inter Go, NetUno Go y ABA TV Go, ampliando el acceso para la audiencia nacional.

En vivo desde San Francisco

El equipo de talentos del canal ya se encuentra en territorio estadounidense para llevar cada detalle del evento. Ismelys Velásquez y Victoria Abuhazzi liderarán la cobertura del show de medio tiempo y el ambiente de celebridades. Mientras Marie Ferro y Carlos Luis Giardinella analizarán el desarrollo del partido con información exclusiva y entrevistas.

Uno de los nombres que genera gran expectativa es el del venezolano Andy Borregales, quien representa el talento criollo en el fútbol americano y simboliza el crecimiento de los atletas venezolanos dentro del deporte estadounidense, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones.

El espectáculo del descanso tendrá como protagonista al artista puertorriqueño Bad Bunny, quien hará historia al convertirse en el primer cantante latino en español en encabezar el medio tiempo del Super Bowl. El evento se realizará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Bad Bunny hará historia

El propio Bad Bunny aseguró que su presentación será “una gran fiesta” y una vitrina para la cultura latina, prometiendo invitados especiales y un show cargado de identidad musical y cultural.

Con esta producción especial, Meridiano Televisión reafirma su compromiso de llevar a Venezuela los grandes eventos deportivos con el talento de Andy Borregales, análisis exclusivo y la mejor experiencia televisiva del Super Bowl 2026.