Investigan presunto aumento de pene que mejoraría el desempeño en saltadores de esquí

Hay noticias polémicas y curiosas como las que los responsables antidopaje de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 (6-22 de febrero) han llevado a la mesa.

Justamente, porque afirmaron este jueves que investigarán todas las sospechas apegadas a un método particular, que habría sido aplicado por saltadores de esquí con la intención de aumentar el tamaño de su pene.

Ahora bien, hasta aquí cualquiera pudiera preguntarse por qué esto sería motivo de investigación hasta que llega al apartado en el que la indagación cree que el método pudo haber sido utilizado con el objetivo de mejorar sus resultados deportivos.

“El salto de esquí es muy popular en Polonia, así que os prometo que voy a ponerme con esto”, afirmó el presidente polaco de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Witold Banka, preguntado sobre esta cuestión en una conferencia de prensa.

¿Qué inició estas sospechas el incremento del tamaño de pene?

Distintas informaciones señalan que las sospechas, inicialmente expuestas en la prensa alemana, se ajustan a la teoría de que saltadores de esquí estarían siendo sometidos a inyecciones de ácido hialurónico que aumentan el tamaño de su entrepierna, que ayudaría a modificar la amplitud de su traje de competición.

Incluso, va más allá la explicación, desde lo que se apunta a que ese procedimiento le otorgaría a los saltadores una mayor superficie en el aire para volar más tiempo y, desde luego, aterrizar más lejos.

“No conozco los detalles del salto de esquí, ni cómo eso puede mejorar el rendimiento, pero si se da, examinaremos toda información para ver si está relacionada efectivamente con el dopaje”, aseguró por su parte Olivier Niggli, director general de la AMA.

Antecedentes de castigos

Lo cierto es que este tema cobra relevancia porque, aunque parezca irónica la noticia, los maillots de competición que usan los saltadores de esquí cuentan con una reglamentación muy precisa y alterar esto abre el compas para sanciones en caso de modificaciones.

Como antecedentes, existen suspensiones a tres miembros del cuerpo técnico del combinado de Noriega de saltos de esquí, que le aplicaron 18 meses en enero por la Comisión de Ética de la Federación Internacional de Esquí (FIS), con la razón muy clara de señalados de manipular los trajes durante el Mundial en Trondheim (Noruega) en 2025.

Por los momentos, habrá que esperar en qué termina la situación y las investigaciones que pudieran desencadenar en un desenlace negativo para los involucrados, más allá de lo surrealista.