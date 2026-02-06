Clásico Mundial

¿Cuál es el estado que aporta más jugadores para Venezuela de cara al Clásico Mundial?

Venezuela dio a conocer su roster oficial para el Clásico Mundial 2026, que arrancará el próximo 5 de marzo 

Por

Meridiano

Viernes, 06 de febrero de 2026 a las 01:24 pm
¿Cuál es el estado que aporta más jugadores para Venezuela de cara al Clásico Mundial?
Suscríbete a nuestros canales

Venezuela ya conoce su roster para el Clásico Mundial de béisbol 2026, donde saltará al diamante con gran parte de sus principales figuras como Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez y Jackson Chourio, quienes le inyectarán poderío a la selección nacional como favorito sólido al título.

NOTAS RELACIONADAS

Los dirigidos por Omar López destacan en el Grupo D junto a los combinado de Países Bajos, Israel, Nicaragua y República Dominicana, que también cuenta con recursos suficientes para pelear por el cetro, tomando en cuenta tendrán en sus filas a estrellas de las Grandes Ligas como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr. y Manny Machado. Cabe destacar que, la novena vinotinto venció en la pasada entrega a los quisqueyanos (2023).

Para la venidera competición del diamante, la ciudad de Valencia resalta como el territorio venezolanos con la mayor cantidad de peloteros en el roster del equipos nacional con cinco figuras. Asimismo, Maracay, Puerto Cabello y Maracaibo completan el podio con cuatro y tres jugadores, respectivamente.

Ciudades de Venezuela en el roster de Venezuela para Clásico Mundial 2026

  • Valencia: 5
  • Maracay: 4
  • Puerto Cabello: 3
  • Maracaibo: 3
  • La Sabana: 2
  • Caracas: 2
  • Santa Teresa: 1
  • San Carlos: 1
  • Puerto Ordaz: 1
  • San Félix: 1
  • San Felipe: 1
  • Barquisimeto: 1
  • Cumaná: 1
  • Cabimas: 1
  • Valle de la Pascua: 1
  • Nirgua: 1
  • Pie de Cuesta: 1

Para el venidero certamen, la selección venezolana tendrá un promedio de 28.7 años en su plantilla de 30 peloteros.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Carreras
Viernes 06 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol