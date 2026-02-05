Clásico Mundial

Estados Unidos confrima su "trabuco" para el Clásico Mundial

El equipo de las barras y las estrellas presenta un auténtico equipazo para ganar el torneo

Por

Meridiano

Jueves, 05 de febrero de 2026 a las 08:43 pm
El Clásico Mundial está a la vuelta de la esquina y ya se conocen los rosters de los equipos de cara al magno evento. Uno de los candidatos, por no decir el principal a ganar este trofeo, Estados Unidos confirmó a su selección y de verdad que mete miedo a cualquiera. 

En la lista realtan nombres como los de: Alex Bregman, Crobin Carroll, Bryce Harper, Aaron Judge, Cal Raleigh, Kyle Schwarber, Will Smith, Bobby Witt Jr., Tarik Skubal, Paul Skenes y Clayton Kershaw. 

Estados Unidos encabeza el grupo B del Clásico Mundial y es junto a Japón y República Dominicana los máximos favoritos a hacerse con el título.   

Jueves 05 de Febrero de 2026
