Estados Unidos confrima su "trabuco" para el Clásico Mundial

El Clásico Mundial está a la vuelta de la esquina y ya se conocen los rosters de los equipos de cara al magno evento. Uno de los candidatos, por no decir el principal a ganar este trofeo, Estados Unidos confirmó a su selección y de verdad que mete miedo a cualquiera.

En la lista realtan nombres como los de: Alex Bregman, Crobin Carroll, Bryce Harper, Aaron Judge, Cal Raleigh, Kyle Schwarber, Will Smith, Bobby Witt Jr., Tarik Skubal, Paul Skenes y Clayton Kershaw.

Estados Unidos encabeza el grupo B del Clásico Mundial y es junto a Japón y República Dominicana los máximos favoritos a hacerse con el título.