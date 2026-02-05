Ajuste cómodo y parejo: El reporte de pista que pone en alerta a El Gran Barlovento en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Un total de 11 competencias entre ellas una Condicional Especial es la cartelera para el desarrollo de la sexta reunión a disputarse en el hipódromo La Rinconada este domingo 08 de febrero, a partir de las 1:25 de la tarde.

La segunda para el juego del 5y6 nacional séptima del programa que es la tercera válida para el juego del 5y6 Nacional, está reservada para caballos nacionales e importados de cuatro y más años, debutantes o no ganadores en distancia de 1.100 metros.

Datos hípicos: La Rinconada Buen dividendo

Para gran parte de la fanaticada hípica el ejemplar El Gran Barlovento ya ganó. Sin embargo, uno de los participantes es White Arrow (número 4), será montado por José Alejandro Rivero y presentado por Luis Pereza para el Stud “King of King”.

La última competencia del hijo de Constructor White en Beautiful Gladys por Big Drama fue el 25 de enero donde tuvo muchos tropiezos en carrera y fue capaz de llegar a cuatro cuerpos y medio del ganador Counsellor.

Ajuste Cómodo y Parejo: La Rinconada

Es importante destacar que este tordillo de cuatro años ajustó este miércoles cinco de enero: 16,3 30,4 45,2 (600MTS) (EP) 58,4 2P 71,4 4P 86,2/ 102,3// 2da vuelta, cómoda y parejo, muy bien después de la raya con remate de 14,3 con el mismo José Alejandro Rivero, de acuerdo a lo publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares