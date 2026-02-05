Hipismo

Ajuste cómodo y parejo: El reporte de pista que pone en alerta a El Gran Barlovento en La Rinconada

La carrera se desarrolla en recorrido de 1.300 metros con una bolsa a repartir de $30.420

Gustavo Mosqueda
Jueves, 05 de febrero de 2026 a las 03:03 pm
Foto: José Antonio Aray
Un total de 11 competencias entre ellas una Condicional Especial es la cartelera para el desarrollo de la sexta reunión a disputarse en el hipódromo La Rinconada este domingo 08 de febrero, a partir de las 1:25 de la tarde.

La segunda para el juego del 5y6 nacional séptima del programa que es la tercera válida para el juego del 5y6 Nacional, está reservada para caballos nacionales e importados de cuatro y más años, debutantes o no ganadores  en distancia de 1.100 metros.

Datos hípicos: La Rinconada Buen dividendo

Para gran parte de la fanaticada hípica el ejemplar El Gran Barlovento ya ganó. Sin embargo, uno de los participantes es White Arrow (número 4), será montado por José Alejandro Rivero y presentado por Luis Pereza para el Stud “King of King”.

La última competencia del hijo de Constructor White en Beautiful Gladys por Big Drama fue el 25 de enero donde tuvo muchos tropiezos en carrera y fue capaz de llegar a cuatro cuerpos y medio del ganador Counsellor.

                                       

Ajuste Cómodo y Parejo: La Rinconada

Es importante destacar que este tordillo de cuatro años ajustó este miércoles cinco de enero: 16,3 30,4 45,2 (600MTS) (EP) 58,4 2P 71,4 4P 86,2/ 102,3// 2da vuelta, cómoda y parejo, muy bien después de la raya con remate de 14,3 con el mismo José Alejandro Rivero, de acuerdo a lo publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH). 

Favoritos de la carrera: Ejemplares

  1. El Gran Barlovento: Ejemplar que luce bajado de lote, para afuera insiste Jean Carlos Rodríguez. Gran parte del sector dice que este ejemplar regresa recuperado y no debería fallar.
  2. Gran Romano: Otro de los ejemplares que está listo a reaparecer y que su entrenador tiene mucha fe, así que por nada del mundo lo vayan a dejar fuera de sus combinaciones.
  3. Principe Vegeta: Este ejemplar no tuvo un buen debut y luego fue parado por largo tiempo, solventados ciertos detalles físicos a su trainer le gustan mucho para sorprender.

 

