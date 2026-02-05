Emely Barile pisa fuerte en el Reina Hispanoamericana ¡Por la corona!

Suscríbete a nuestros canales

Emely Barile llegó a Bolivia para representar a Venezuela en el Reina Hispanoamericana 2026. La influencer ha documentado su estadía en el país, así como sus actividades en la que resaltan una invitación al canal Red Uno.

Aunque de manera oficial la competencia inicia el jueves 05 de febrero, varias candidatas llegaron días antes al certamen internacional y, por supuesto, los compromisos comenzaron. La carabobeña sostuvo una breve entrevista en televisión boliviana que fue compartida en sus plataformas digitales.

Barile destacó con un traje naranja abierto en la parte trasera y un moño para resaltar sus facciones. Durante la conversación con la presentadora, la reina de belleza venezolana hizo énfasis en conocer la cultura al país que se visita.

“Hice toda la lista de las cosas que quería hacer en Bolivia. Probar la sopa de maní, estábamos hablando de la salteña, estamos a dietas, pero tengo que probarlas. Cuando vienes a un país siento que debes conocer su cultura”, expresó.

El Reina Hispanoamericana se desarrollará en dos semanas y media, entre el 05 y el 22 de febrero con sede en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con 26 candidatas de distintos países del mundo para representar a su cultura.

Camino a la corona de Emely Barile

Emely Barile ha conquistado el mundo de las redes sociales con una fuerte comunidad que construyó por años. En 2025, se propuso a prepararse para ser reina de belleza y postularse al Miss Venezuela 2025.

Durante un par de meses trabajó su cuerpo, oratoria, pasarela y expresión corporal para presentarse en la EPI del certamen nacional con más trayectoria en el país. Sin embargo, el llamado por parte de la Quinta Morada no llegó y quedó descartada para la temporada de la belleza.

A pesar de trago amargo, la vida le dio la oportunidad de unirse a las finales del Miss Grand International, dirigido por la exreina de belleza Jacqueline Aguilera. En su camino a la corona, continuó destacando y el 03 de diciembre de 2025, Emely Barile fue anunciada como Reina Hispanoamericana Venezuela.

Ahora, el compromiso de la reina es aún mayor, pues debe dejar en alto la bandera nacional en el concurso. En las últimas tres ediciones, Venezuela ha estado en el top final quedando de primera finalista las representantes.