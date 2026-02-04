Farándula

Chiquinquirá Delgado y Marko se unen como hosts de Premio Lo Nuestro 2026

Los venezolanos llevarán lo mejor de la ceremonia en sus distintas plataformas

Por

Kleimar Reina
Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 01:56 pm
Chiquinquirá Delgado y Marko se unen como hosts de Premio Lo Nuestro 2026
Chiquinquirá Delgado y Marko en Premio Lo Nuestro 2026 / Cortesía
Dos estrellas venezolanas, Chiquinquirá Delgado y Marko fueron confirmados como parte de los hosts de Premio Lo Nuestro 2026, que se transmitirá el 19 de febrero desde Miami.

La noche para celebrar la música latina está a la vuelta de la esquina con una edición más de las premiaciones que galardona a los más sonados del último año. Además, se esperan las presentaciones de Marc Anthony, Carlos Vives, Gente de Zona y muchos más.

Como cada año, varios presentadores se unen en distintas plataformas para llevar lo mejor de gala en vivo, alfombra roja o lo que acontece en las redes sociales.

Chiqui Delgado llega como host

La conductora venezolana se une a la ceremonia para presentar ‘Noche de Estrellas’ en Premio Lo Nuestro, en un formato que ha cobrado vida en las últimas ediciones.

Chiqui Delgado tendrá acceso a los artistas para entrevistarlos y llevar toda la exclusiva a los televidentes, así como también los momentos más icónicos de las premiaciones.

Para la zuliana es estar como pez en el agua, pues no es la primera vez que es parte de un evento de estar envergadura. El programa se podrá disfrutar a través de las plataformas de Unimas y VIX.

Marko encenderá la comunidad 2.0

Como experto en contenido de redes sociales, el influencer estará a cargo del livestream de Premio Lo Nuestro 2026 que inicia horas antes de la gala en vivo.

Marko con su carisma y personalidad compartirá momentos épicos en el stream disponible por todas las redes sociales de TelevisaUnivisión.

