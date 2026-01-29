Dos estrellas venezolanas se juntan por primera vez en Premio Lo Nuestro

Suscríbete a nuestros canales

Dos artistas venezolanos fueron confirmados como parte de Premio Lo Nuestro para una presentación única en conjunto que deslumbrará la ceremonia en vivo, el próximo 19 de febrero.

Se trata de la agrupación Rawayana y Elena Rose, quienes encenderán el escenario de los premios con un junte esperado desde hace años. Los criollos han colaborado en canciones como Luna de Miel y Consciencia, sin embargo, no han coincidido en unas premiaciones latinas.

“¡Desde Venezuela con todo su ritmo! Rawayana en el escenario de Premio Lo Nuestro con el estreno en televisión de “Luna de Miel” y “Naguará” junto a Elena Rose”, informó la publicación de Univisión sobre la banda venezolana.

De igual manera, minutos antes anunciaron a la compositora como parte de las presentaciones. Cabe destacar que, esta no es la primera vez que la intérprete de ‘Caracas en el 2000’ se presenta en la gala de premiaciones.

Nominaciones de Elena Rose

Elena Rose es la artista venezolana con más nominaciones en la nueva edición de Premio Lo Nuestro con seis menciones.

Mejor Combinación Femenina por “Pa’ Qué Volviste?” junto con María Becerra

La Mezcla Perfecta del Año por “Carteras Chinas” junto con Camilo y Los Ángeles Azules

Afrobeats del Año por “Cosita Linda” con Justin Quiles

Canción del Año – Pop por “Un Beso Menos” con Morat

Artista Pop Femenina del Año

Álbum del Año por En Las Nubes (Con Mis Panas)

Nominaciones de Rawayana

Rawayana recibió cuatro nominaciones, a pesar que su álbum ¿Dónde es el after? no fue tomado en cuenta por haberse publicado a principios de año.