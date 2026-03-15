Clásico Mundial: Así le batean los peloteros de la Selección de Venezuela a Michael Lorenzen

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Las selecciones de Venezuela e Italia se citarán este próximo lunes, en el LoanDepot Park, por el choque de semifinales del Clásico Mundial de Beisbol 2026. Allí, el duelo de abridores lo protagonizarán los grandeligas Keider Montero, por el lado venezolano, y Michael Lorenzen, por los europeos.

Lorenzen, un brazo dominador para venezolanos

A lo largo de su carrera profesional en el Big Show, el lanzador nacido en Anaheim, Estados Unidos, se ha caracterizado por ser dominante sobre el montículo, algo que también ha demostrado durante esta cita mundialista.

Y es que Michael Lorenzen llegará al duelo contra Venezuela luego de una impecable presentación frente al seleccionado norteamericano, durante la tercera fecha de la primera ronda. En su actuación de 4.2 innings solo permitió par de imparables, regaló una base por bolas y ponchó a dos rivales.

Pero el abridor del combinado italiano no la tendrá nada fácil. Frente a él estarán unos bates venezolanos inspirados y con hambre de más triunfos, quienes tratarán de amargarle la noche a fuerza de grandes batazos.

Sin embargo, hay que mencionar que de por vida en las Grandes Ligas, Lorenzen cuenta con muy buenos números frente a los peloteros de la Selección de Venezuela, algo que sin duda podría jugarle a su favor.

Peloteros de la Selección de Venezuela vs Michael Lorenzen en la MLB