Clásico Mundial: Italia va con un abridor "All Star" ante Venezuela

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Venezuela hizo historia y dejó en el camino a Japón en los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol, pero la historia no termina ahí. El conjunto criollo avanzó a las semifinales, y ahí espera la gran sorpresa de esta edición del torneo: la selección de Italia.

Dirigida por el criollo Francisco Cervelli, y con figuras interesantes como Aaron Nola, Vinnie Pasquantino o Jac Caglianone, el conjunto italiano ha hecho un campeonato realmente inolvidable. Avanzaron como líderes invictos en un grupo en el que estaban potencias como Estados Unidos y México, y en cuartos de final dejaron en el camino a Puerto Rico.

Con esto en mente, Venezuela sabe que no puede menospreciar por nada del mundo a los italiano, especialmente luego de que Cervelli confirmara que el abridor de los "Azzurri" será un experimentado grandesligas que ha sabido incluso ser convocado a un Juego de Estrellas, como lo es Michael Lorenzen.

Michael Lorenzen va contra Venezuela

Este domingo 15 de marzo, Francisco Cervelli confirmó oficialmente que Michael Lorenzen será el encargado de abrir por Italia en el duelo ante Venezuela. El derecho de 34 años de edad viene de una actuación legendaria en fase de grupos ante Estados Unidos, en un duelo en el que lanzó 4.2 innings en blanco, con solo par de hits permitidos y un boleto concedido, además de lograr par de ponches.

El oriundo de California tiene una carrera de 11 campañas en las Grandes Ligas, y ha sabido ser exitoso, ya que incluso en 2023 se ganó un lugar en el Juego de Estrellas, luego de una excelente primera mitad de la zafra con Tigres de Detroit. Un lanzador al que no se puede subestimar, sin duda.