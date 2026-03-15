Clásico Mundial: Las dos marcas de Japón que Venezuela voló de un plumazo

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Venezuela comenzó el Clásico Mundial de Beisbol 2026 con más dudas que certezas. Sin embargo, tras eliminar a Japón, la vigente campeona del torneo se libera de esa presión. De hecho, la Vinotinto logró romper dos marcas históricas muy importantes para la selección nipona en el torneo.

La selección nacional sacudió la historia del béisbol internacional al terminar con el invicto más largo de Japón. Acumulaban una racha de once victorias consecutivas desde el año 2017; un dominio que parecía inquebrantable hasta que se topó con el poderío criollo en este Clásico 2026.

La hazaña cobra mayor relevancia al considerar que ninguna novena había logrado eliminar a los asiáticos antes de las semifinales. Esta derrota 8-5 representa un hito sin precedentes para el Béisbol japonés, cayendo por primera vez en una instancia previa del campeonato mundial.

¿Por qué perdió Japón contra Venezuela?

La caída del campeón comenzó con un relevo ineficiente que no logró sostener la ventaja inicial. Yoshinobu Yamamoto cumplió con una apertura dominante, entregando el encuentro con una pizarra de 5-2, pero el bullpen nipón colapsó ante la presión ofensiva de Venezuela.

La falta de bateo oportuno sentenció las aspiraciones asiáticas durante los momentos críticos del compromiso. Shohei Ohtani falló en situaciones apremiantes, acumulando dos ponches con corredores en posición de anotar, una sequía ofensiva inusual para Japón.

Finalmente, el relevo venezolano exhibió una solidez intratable para silenciar a los maderos rivales con efectividad. El bullpen de Venezuela ha trabajado de manera impecable durante todo el torneo, consolidándose como la unidad más dominante del torneo.

El fraternal saludo de Shohei Ohtani y Miguel Cabrera

Shohei Ohtani vio de cerca a Miguel Cabrera en las prácticas de bateo antes del Venezuela vs Japón. El asiático saludó al 'Tigre Mayor' frotando su bate en las piernas del venezolano, una manera de reconocer el talento de Miggy por una de las figuras más influyentes del beisbol en la actualidad.