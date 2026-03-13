Luis Arráez va tras una marca de Miguel Cabrera en el Clásico Mundial de Beisbol

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Con solo dos ediciones del Clásico Mundial de Beisbol, Luis Arráez ha demostrado que es uno de los mejores bateadores de este deporte. Ciertamente, todos lo conocemos por su capacidad de hacer contacto con la bola, pero en esta edición del torneo su fuerza ha sobresalido para sorpresa de muchos.

Arráez en modo jonronero

Luego de cuatro presentaciones, y como previa al duelo del sábado frente a Japón, La Regadera es el pelotero venezolano con más cuadrangulares. De hecho, los dos que suma hasta ahora los conectó en el mismo encuentro, contra Israel el pasado sábado 7 de marzo.

Gracias a ese par de conexiones, el nombre de Luis Arráez se consolida en el segundo lugar de dicho apartado en la Selección de Venezuela en lo que al Clásico Mundial se refiere, y aunque no se trata de un jugador que se caracteriza por ese tipo de batazos, lo cierto del caso es que le está pisando los talones a Miguel Cabrera.

Como muchos recordarán, Miggy participó en las cinco primeras ediciones de la cita mundialista, y en cada una de ellas sacó al menos una pelota del parque. Ahora, para este 2026 ejerce funciones de coach de bateo, un rol que al parecer le está sirviendo enormemente a La Regadera.

Vale mencionar que Luis Arráez todavía tiene un juego por delante como mínimo, sin contar que aún tiene edad para ser convocado a otro Clásico Mundial. De ahí a que tenga altas probabilidades de igualar o incluso superar a Miguel Cabrera como el máximo jonronero de la selección.

Máximos jonroneros de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol