Salvador Pérez hace un balance de su rendimiento del Clásico Mundial 2026

Venezuela logró cumplir con su primer objetivo de este Clásico Mundial de Beisbol 2026, y no fue otro que avanzar a la segunda ronda. Si bien la selección demostró buena ofensiva a lo largo de sus cuatro compromisos, lo cierto del caso es que el nombre de Salvador Pérez es uno de los que todavía no ha podido producir como muchos esperan.

Salvy y unos números muy fríos

Durante la más reciente presentación del elenco venezolano, la del pasado miércoles frente a República Dominicana, Salvy dejó mucho que desear con el madero. Y es que no solo falló en sus cinco visitas al plato, sino que además no pudo dar el batazo clave en la baja del noveno cuando el equipo amenazaba con igualar el choque.

Dicha situación generó mucho revuelo entre los fanáticos, a sabiendas que Salvador Pérez no está viviendo su mejor Clásico Mundial hasta ahora. Pero con todo y eso, el capitán de la selección se mantiene confiado con su trabajo y asegura que así es el beisbol.

"El beisbol es así. A lo mejor si hubiese dado un jonrón o un doble ayer hubiese sido el héroe, pero bateé para doble play. Eso es parte de la pelota y llevo 19 años en esto", le respondió a la periodista Isbelia Fernández cuando le preguntó sobre su balance personal del certamen.

Luego complementó: "Hago mi rutina del día a día, mis ajustes, y trato de dar lo mejor de mí en cada juego".

Números de Salvador Pérez en el Clásico Mundial 2026