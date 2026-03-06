Salvador Pérez sobre jugar con Venezuela en Clásico Mundial 2026: un sentimiento diferente"

Suscríbete a nuestros canales

Después de que Miguel Cabrera fuera el capitán de Venezuela en las últimas cuatro ediciones del Clásico Mundial de Béisbol, Salvador Pérez será el encargado de tomar la batuta a partir de este viernes cuando debuten contra Países Bajos desde el loanDepot Park de Miami.

El experimentado receptor de Kansas City Royals tendrá la misión de llevar al combinado nacional a pelear por el título en la sexta entrega del certamen, que tendrá como principales candidatos a Estados Unidos, Japón y República Dominicana, éste último rival de Venezuela en la fase de grupos.

El magno evento promete ser aún más especial para el veterano, ya que, además de su vasta trayectoria, será el mandamás entre sus compatriotas del equipo. A lo largo de su carrera, Pérez ha sido una figura clave en las Grandes Ligas, y su liderazgo en el campo será vital para el desempeño de Venezuela en esta nueva edición del torneo.

Salvador Pérez vivirá un Clásico Mundial especial

A pesar de contar con 14 temporadas en las Grandes Ligas y ser considerado uno de los mejores receptores de la historia reciente, Salvador Pérez mantiene la humildad y el orgullo de representar a su país en cada oportunidad. En rueda de prensa, expresó que cada vez que se pone el uniforme vinotinto en un torneo internacional, siente un orgullo renovado

Contento, yo creo que cada vez que representamos a nuestro país es un sentimiento diferente. Estoy muy feliz de estar aquí y se que cada uno dará lo mejor de si por el equipo. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, capitanes somos todos, La diferencia es que yo llevo una C en la camiseta", dijo el receptor.

Aunque Pérez ha sido nombrado capitán del equipo, él mismo enfatiza que el verdadero liderazgo no recae solo en una persona, sino en todo el grupo. A lo largo de su carrera, ha demostrado ser un jugador colectivo, siempre dispuesto a apoyar a sus compañeros. La figura criolla fue elegido como MVP del Grupo D en la fase de grupos de la pasada edición.