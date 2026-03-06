Fijos y potentes: Estos son los caballos con más proyección de triunfo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 11, está pautada para este domingo 08 de marzo, con un total de 10 competencias que incluye la disputa de dos pruebas selectivas para potros y potrancas en recorrido de 1.300 metros, a partir de la 1:00 de la tarde en las instalaciones del emblemático hipódromo La Rinconada.

La Rinconada: Carreras en vivo Apuestas de caballos

Pontevecchio: Mantenemos el voto de confianza con este pupilo de Germán Rojas. Bajo la conducción de Franklin Velásquez, se proyecta que el ejemplar accione cerca de la velocidad desde el inicio. La teoría sugiere una fuerte disputa en las primeras de cambio, escenario que favorecería su remate en los metros finales. Atentos al aumento de 100 metros en el recorrido respecto a su anterior; en esta distancia su chance es indiscutible.

Otro ejemplar que gusta mucho y no debería perder es el ejemplar Feedstock que participa en la primera válida, este presentado de Antonio Bellardi conducido nuevamente por el profesional Johan Aranguren viene de partió mal en su anterior presentación y era uno de los que más corría en los metros finales, sube 100 metros ideales para sus medios locomotivos.

Finalmente, la quinta válida presenta un lote de diez yeguas de cuatro años, ganadoras de una carrera, donde se miden ejemplares nacionales e importadas. Miss Paola (USA) surge nuevamente con el favor de la cátedra tras su contundente victoria en el debut. Para este compromiso, el descenso de 100 metros en el recorrido favorece su velocidad; si el jinete Quevedo logra controlar su tren de carrera, la yegua tiene todo a su favor para repetir el triunfo en la arena de Coche.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Esta información sirve para aquellos aficionados que buscan jugar más allá de los ganadores. Uno de los que gusta para este tipo de jugada es el caballo Absoluto que participa en la sexta válida para el juego de las mayorías, que es para el lote de caballos nacionales e importados de cuatro años, debutantes o no ganadores con la monta del jinete aprendiz Ángel Ybarra por primera ocasión en su campaña.