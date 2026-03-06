Shohei Ohtani comanda paliza de Japón en el Clásico Mundial de Beisbol

Suscríbete a nuestros canales

Japón reafirmó su condición de máximo favorito al título con una victoria aplastante de 13-0 sobre China Taipei. En una segunda entrada para el recuerdo, la ofensiva nipona explotó con un rally de diez carreras que sentenció el encuentro ante el delirio de la fanaticada local en este 2026.

El pitcheo de los Samuráis estuvo a la altura de su ofensiva, limitando a los bateadores de China Taipei a solo tres imparables en toda la jornada. Con este resultado, el equipo japonés toma el liderato de su grupo y demuestra que su rotación está lista para dominar el torneo.

Shohei Ohtani volvió a demostrar por qué es la cara del béisbol mundial al conectar un cuadrangular solitario que inició el festival de batazos. La efectividad colectiva de Japón superó los .400, dejando claro que su alineación no tiene fisuras en la búsqueda del bicampeonato.

Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto muestran el camino de Japón

Shohei Ohtani reafirmó su estatus de líder ofensivo al firmar una actuación dominante en el plato durante la victoria ante China Taipéi. El designado japonés se fue de 4-3, incluyendo un grand slam que impulsó cinco carreras, dejando un promedio de bateo de .750 y 2.500 OPS.

Por otro lado, Yoshinobu Yamamoto cumplió con creces para acreditarse su primera victoria del certamen. El abridor trabajó por espacio de 2.2 entradas sin permitir hits ni carreras, ponchando a dos rivales y manteniendo una efectividad impecable de 0.00 para guiar el pitcheo.

La combinación de estas dos superestrellas fue letal para las aspiraciones de su rival en este Clásico Mundial 2026. Mientras Ohtani castigaba a los lanzadores contrarios, el control de Yoshinobu aseguró la ventaja, consolidando a Japón como el rival a vencer.

Calendario de Japón en el Clásico Mundial de Beisbol 2026