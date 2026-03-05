Hipismo

Un hecho sin precedente: Mira el dato curioso del "robo de toda Venezuela" con esta prueba selectiva de Grado III

Jesús R. Cárdenas J.
Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 05:13 pm
Foto: José Antonio Aray.
La sexta edición del Clásico Mauricio Azar (GIII) forma parte de la programación de la reunión número 11, a realizarse este domingo 08 de marzo, a la altura de la cuarta competencia del ciclo no válido, en distancia de 1.300 metros y con una nómina de siete ejemplares nacionales e importados de tres años, pautada para las 2:45 de la tarde.

El cuadro de honor de esta selectiva de Grado III cuenta con ejemplares que marcaron una época. Entre ellos destaca el alazán Vermhelo, cuya campaña en la arena de Coche registra cinco victorias en 21 presentaciones. El actual pupilo de Riccardo D’Angelo, conocido como el “Rey de la Efectividad”, oculta un dato que despierta el interés de la afición.

El ejemplar, nacido y criado en el Haras Los Caracaros, conquistó esta misma selectiva en 2023. En aquel entonces, como potro tresañero, contó con la conducción de Cipriano Gil y la preparación de Ramón García Mosquera. Su marca para los 1.300 metros fue de 79 segundos exactos.

En la actualidad, el hijo de Roger Rocket en Princess Mila por Thunder Ridge asume un nuevo reto a sus seis años. Participará en la sexta carrera, segunda válida para el 5y6 nacional del día domingo 08 de marzo, en un lote reservado para caballos de seis y más años, ganadores de tres, cuatro y cinco carreras sobre una distancia de 1.200 metros, con la monta del jinete aprendiz Félix Márquez.

Vermhelo es el nombre que domina las conversaciones previas a la cartelera del popular juego de las mayorías. La expectativa es inmensa: gran parte de los hípicos lo señalan como el potencial “Robo de Venezuela para el juego de las mayorías.

