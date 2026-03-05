¿Sabías qué jinete venezolano hizo historia en el Clásico Mauricio Azar y hoy brilla en este óvalo de Estados Unidos? Aquí te lo contamos

Suscríbete a nuestros canales

La undécima reunión del año tendrá lugar este domingo 8 de marzo con una cartelera de diez competencias de primer nivel. El programa destaca por la disputa de dos selectivas de Grado III: Ana María Freudman y Mauricio Azar, ambos para el recorrido de 1.300 metros.

La cuarta carrera del ciclo no válido enmarca precisamente la sexta edición del Clásico Mauricio Azar (GIII). Este evento rinde homenaje al fundador de los haras Tamarú y Gran Derby, establecimientos que fungieron como cuna de campeones inolvidables en las pistas venezolanas.

Azar destacó como un propietario de alto nivel y un pilar institucional para el turf venezolano. Su legado incluye la fundación de las asociaciones Uniproca y Asocrinca, además de su liderazgo al frente de la Asociación de Propietarios de La Rinconada. Como miembro del Jockey Club de Venezuela, su gestión dejó una huella imborrable gracias a su apoyo constante a los criadores y al desarrollo de la hípica nacional.

Falleció en el mes de mayo de 2023 a los 90 años de edad.

Jinete: Cipriano Gil Hazaña Clásico Mauricio Azar (GIII)

Ahora bien, dentro del historial de esta importante selectiva, destaca un jinete venezolano con una campaña brillante en los Estados Unidos. Su éxito actual se concentra en el Hipódromo de Tampa Bay Downs, donde figura entre los profesionales más destacados de la temporada.

Se trata del látigo Cipriano Gil, quien lleva un total de 121 victorias de por vida en los óvalos estadounidenses y más de 3 millones de dólares en producción, de acuerdo con la información consultada por Equibase.

Su trayectoria en el Clásico Mauricio Azar (GIII) fue impecable. El fusta guayanés conquistó esta selectiva en dos ocasiones consecutivas sobre la arena de La Rinconada. La primera llegó el 13 de marzo de 2022 sobre el lomo de Amelazado, ejemplar que presentó Fernando Parilli Tota para las sedas del Stud Z.M.

Un año después, en 2023, Gil repitió la hazaña. En esa oportunidad, condujo al recinto de ganadores a Vermhelo, bajo la preparación de Ramón García Mosquera para los colores del Stud Moneyrun.