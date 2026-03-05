Gilberto Correa pide ayuda urgente a Delcy Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido animador venezolano, Gilberto Correa, sorprendió a sus seguidores al publicar un contundente mensaje en redes sociales en el que solicita ayuda a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

A sus 83 años, el histórico rostro de la televisión venezolana confesó que atraviesa una situación legal que afecta directamente su patrimonio y que, según asegura, lleva años sin resolverse.

En un video difundido en Instagram, el presentador apeló públicamente a las autoridades para que su caso sea atendido con urgencia.

El llamado de Gilberto Correa

En su mensaje, Correa explicó que decidió dirigirse directamente a Rodríguez porque siente que su situación ya no puede seguir esperando.

“Señora presidenta Delcy Rodríguez, usted me conoce, me veo en la obligación de comunicarme por este medio, pero hoy mi voz es de angustia”, expresó el animador en el video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El comunicador explicó que el motivo de su llamado está relacionado con un terreno de su propiedad que actualmente permanece bajo la administración del Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de que, según afirma, el caso ya fue ganado legalmente.

La falta de una resolución definitiva ha mantenido el conflicto abierto durante años, una situación que, según el presentador, ha generado frustración y preocupación.

Un proceso legal que lleva tres años sin respuesta

Durante su declaración, Correa detalló que su caso permanece estancado desde hace aproximadamente tres años, tiempo en el que asegura no haber recibido una respuesta definitiva de las autoridades judiciales.

“Han pasado tres años y la respuesta no llega”, afirmó el presentador, quien insistió en que su patrimonio continúa en manos del tribunal pese a que el proceso legal habría sido favorable para él.

El animador también expresó que la larga espera ha sido especialmente difícil debido a su edad y a su estado de salud, señalando que el tiempo es un factor que no puede ignorar.

"Mi salud no puede esperar"

Uno de los momentos más impactantes del mensaje fue cuando Correa habló abiertamente sobre su situación personal y la urgencia que siente de resolver el problema.

“Cumplí 83 años y tres años son una vida entera. Mi salud no puede esperar más tiempo de burocracia”, expresó el presentador en su llamado público.

El comunicador aseguró que mantiene la esperanza de que su caso pueda ser revisado y resuelto con prontitud, confiando en que su petición llegue a las instancias correspondientes.

Tras la publicación del video, cientos de usuarios expresaron su apoyo al presentador, pidiendo que su situación sea atendida y que se acelere la resolución del caso.