Alicia Machado protagoniza fuerte enfrentamiento con Maripily Rivera ¡Batalla!

Dos polémicas y fuertes mujeres se enfrentaron, se trata de Alicia Machado y Maripily Rivera quienes se dieron con todo. La situación comenzó con un mensaje de la Miss Universo venezolana en contra de la boricua, a quien tildó de no ser “amiga de nadie”.

Maripily y Alicia enfrentadas

Con fuerza y sin pelos en la lengua, la modelo respondió a las declaraciones asegurando que había llevado a Machado y a su hija Dinorah a Puerto Rico, para que disfrutaran de la residencia de Bad Bunny.

Rivera aseveró que se desbordó en atención con la actriz, para que sintiera muy bien. Pero, solo recibió malos tratos ya que según Machado tuvo una actitud de diva, pidiendo un chofer y un lugar exclusivo, para luego cancelar todo.

“Si estás haciendo esto por estar apagada y por pantalla, avísame que yo también tengo mucho que hablar, y hablar con pruebas. Yo si te pongo en tú sitio, si tú eres loca, yo soy más loca. Te deseo lo mejor”, expresó.

Alicia responde con fuerza

Al video posteado en el Instagram oficial de “En Casa Con Telemundo”, Machado respondió sin tapujos, afirmando que ella asistió a Puerto Rico pagándose todo, y que no tuvo necesidad de que la invitaran a nada ya que es una celebridad.

En este sentido, destacó que Rivera nunca la ha soportado desde que se conocieron en un show de Univisión, hace años.

“Desde Mira quién Baila no me soporta, pero me es irrelevante su amistad. Así que sigue soportando NO ERES AMIGA DE NADIE. Siempre me ha buscado pleito desde su inmensa hipocresía. Pero, en fin, me es indiferente su amistad”, escribió.

Además, también destacó tener pruebas sobre Maripily, con quien compartió como panelista en la pasada edición de “La casa de los famosos”, junto a Sergio Mayer.

Las declaraciones y los mensajes han dejado al público impactado, ya que ambas son unas figuras muy fuertes en el medio artístico y ganadoras de la 1ra y 4ta temporada del popular reality de Telemundo.