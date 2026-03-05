¿Harry Maguire sin Mundial? El escándalo griego que amenaza su convocatoria

Suscríbete a nuestros canales

A pocos meses de iniciar el Mundial 2026, la situación de Harry Maguire ha dejado de ser un simple asunto legal para convertirse en un problema de Estado en Inglaterra. La incertidumbre sobre su sentencia en Grecia complica su presencia en la lista definitiva de Thomas Tuchel.

A pesar de su jerarquía, la falta de ritmo en el Manchester United y la presión mediática por sus antecedentes en Mykonos han mermado su confianza. El cuerpo técnico nacional evalúa si es prudente llevar a un jugador que arrastra una condena de 15 meses en suspenso al Mundial.

La apelación de su condena sigue abierta hasta marzo del 2026. Su puesto en la convocatoria cada vez es más frágil con figuras emergentes como: Quansah Jarell, Guehi Marc y Konsa Ezri, junto a los veteranos Burn Dan y Stones John. No parece que Maguire tenga un lugar.

¿Qué pasó con Harry Maguire en Grecia?

Harry Maguire se encontraba de vacaciones en la isla griega de Mykonos en agosto de 2020. Durante ese momento estuvo involucrado en un incidente por el que terminó arrestado junto a su hermano y un amigo británico. Todo ocurrió tras una pelea en un bar local que escaló a insultos, golpes y resistencia a la policía.

Originalmente le dieron una condena de 21 meses de prisión por agresión, resistencia a la autoridad e intento de soborno a policías disfrazados. Esto fue durante marzo del 2023 en el tribunal de Syros. Sin embargo, 15 meses quedaron en suspenso por buena conducta previa.

No pisará prisión salvo que pierda la apelación pendiente en el Tribunal de Apelaciones del Egeo; que dicho sea de paso ha sido reprogramada en varias oportunidades, la última fue durante 2024. La situación del jugador inglés no solo afecta su lugar en el Mundial, también su carrera.

¿Thomas Tuchel vetará a Maguire por indisciplina?

El perfil estricto de Thomas Tuchel es el mayor obstáculo para la continuidad de Harry Maguire en la selección de Inglaterra. El estratega alemán, conocido por su tolerancia cero ante actos extradeportivos, ya ha demostrado en el pasado que no duda en apartar a figuras de peso.

La mano dura que Tuchel aplicó con nombres como: Lukaku (Chelsea) o Cancelo (Bayern Múnich) sugiere que el historial judicial de Maguire en Grecia será determinante. Para el técnico, la estabilidad del vestuario en este 2026 es innegociable frente a cualquier talento individual.