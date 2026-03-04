Harry Maguire ha sido condenado a prisión por este tiempo

Suscríbete a nuestros canales

El Manchester United ha encontrado por estos días luz al final del túnel, con un récord positivo de victorias en sus últimos siete compromisos (seis triunfos y un empate), desde la asunción de Michael Carrick al cargo de entrenador. Sin embargo, en medio de esa alegría, ha surgido una noticia que alarma al club y está relacionada con uno de los fijos: Harry Maguire.

El zaguero se ha ganado nuevamente la titularidad con la entidad y está rindiendo a un gran nivel, tal como se le esperó en mucho tiempo. La cosa es que en medio de estas actuaciones ha llegado una noticia directamente de Grecia.

Y justamente no tiene nada que ver con alguna participación suya dentro de un terreno de juego, sino todo lo contrario. Y es que Maguire ha sido condenado por un tribunal griego para 15 meses de prisión en suspenso por un incidente que habría ocurrido en Mykonos durante el agosto en 2020.

¿De qué costa la acusación a Harry Maguire?

Para encontrar referencia de esta situación hay que tirar hemeroteca e ir al 2020 para saber que el defensa se enfrentaba a acusaciones de agresión no grave, resistencia al arresto e intento de soborno. Por esto anterior fue condenado por la justicia del país mediterráneo.

En medio de todo, la respuesta de Maguire siempre ha sido contundente, negando siempre haber cometido estos delitos y, en consecuencia, su equipo legal ya anunció que va a apelar el veredicto de culpabilidad, según reportó 'Sky Sports News'.

Los hechos con Maguire se dieron en un momento cuando Harry Maguire se encontraba de vacaciones con su familia en Grecia, donde se le acusó de atacar y después intentar sobornar a agentes de policía de Mykonos. Posterior a varios extensiones del juicio, hasta en cuatro oportunidades, finalmente lo encontraron culpable al inglés, que no entrará a prisión, mientras la apelación sigue su curso.