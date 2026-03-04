Lesión de Kylian Mbappé podría ser más preocupante de lo que parece

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé ha estado lidiando con molestias en su rodilla izquierda durante casi tres meses, lo que ha preocupado tanto al jugador como al cuerpo técnico del Real Madrid. El primer indicio de que algo no iba bien surgió tras la derrota por 2-0 ante el Celta de Vigo en La Liga, el pasado 7 de diciembre.

En esa ocasión, el delantero sufrió un golpe en la rodilla durante el partido, lo que generó las primeras alertas sobre su condición física. A pesar del impacto, en ese momento no se consideró una lesión grave, pero las molestias continuaron afectando su rendimiento en los siguientes días.

Tres días después, en la visita al Manchester City en la Liga de Campeones, Mbappé no fue convocado para el encuentro, quedando como suplente no utilizado. Esta decisión, tomada por el cuerpo técnico, dejó claro que el jugador necesitaba tiempo para recuperarse y evitar una posible complicación de la lesión. A pesar de la preocupación, el atacante francés volvió a la acción en los siguientes partidos y jugó los 90 minutos en cada uno de los tres partidos restantes del Real Madrid en 2025. Su regreso a la titularidad fue crucial para el equipo, y mostró su capacidad de adaptación y resistencia, a pesar de las molestias en su rodilla.

¿Qué lesión estaría presentando Mbappé?

En medio de sus molestias, Mbappé logró igualar un hito histórico del club, alcanzando el récord de 59 goles en un año calendario, cifra que hasta entonces solo había sido conseguida por Cristiano Ronaldo. El francés se mantuvo en las convocatorias de forma intermitente en el calendario del Madrid, perdiéndose el duelo de La Liga contra el Betis (4 de enero), pero viendo acción en la final de la Supercopa de España ante Barcelona (11 de enero).

De acuerdo con el reporte de El Larguero, el atacante podría estar jugando con una rotura parcial del ligamento cruzado posterior (PCL) de su rodilla izquierda, una lesión grave que podría tener un impacto significativo en su rendimiento y futuro cercano. Esta posible rotura explica en parte las molestias persistentes que el delantero ha estado sufriendo en los últimos meses, y su capacidad para seguir jugando a alto nivel a pesar de este problema está siendo cuestionada.

Si realmente Mbappé está lidiando con una rotura parcial del PCL, el club y el cuerpo médico del Real Madrid se enfrentan a una decisión sumamente delicada tanto en términos deportivos como de salud. Cabe destacar que, los merengues afrontan un calendario exigente en las próximas semanas con aspiraciones en La Liga y la UEFA Champions League, éste último se estarán topando con el Manchester City en los Octavos de final.