Puerto Cabello avanza a la fase de grupos de la Sudamericana, mira todos sus goles

Academia Puerto Cabello selló este martes su pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y se convirtió en el primero de los dos clubes venezolanos que pasarán a esta etapa, tras vencer a Monagas SC en una dramática tanda de penaltis (5-3).

El conjunto dirigido técnicamente por el "Fortín" asumió el protagonismo desde el silbatazo inicial, volcando su ataque por las bandas y asfixiando a un Monagas que se refugió en la solidez de su portero, Eduardo Lima. Daniel Saggiomo y Gerardo Padrón tuvieron las oportunidades más claras en la primera mitad, pero la falta de puntería y las intervenciones del meta visitante mantuvieron el arco en cero.

En el complemento, el ritmo decreció debido a las imprecisiones, aunque la balanza pareció inclinarse definitivamente para los locales tras la expulsión del colombiano Elvis Perlaza (Monagas) al minuto 78. La agonía llegó en el tiempo de descuento (90+1'), cuando un cabezazo de José Hernández se estrelló en el travesaño, condenando el duelo a la definición desde el punto penal.

Efectividad desde los doce pasos

En la tanda definitiva, Academia mostró nervios de acero al convertir sus cinco ejecuciones. La falla del panameño Richard Peralta por parte del conjunto azulgrana dejó la mesa servida para que Jean Franco Castillo anotara el tanto definitivo, desatando la euforia en el estado Carabobo.

Venezolano que faltan

Con este triunfo, Puerto Cabello asegura uno de los dos cupos que otorga la Conmbeol para Venezuela en esta instancia. El segundo boleto se definirá este miércoles 4 de marzo entre Caracas FC y Metropolitanos FC en el Estadio Olímpico de la UCV, partido pautado para que comience a las 6:00 pm.