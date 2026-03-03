Sin gringolas y por la victoria: El ajuste estratégico que busca reivindicar a un castaño de alta clase en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

En el universo del hipismo, la suerte suele ser un factor esquivo. Existen purasangres de innegable talento que sucumben ante respuestas inesperadas o rivales superiores en tardes específicas. Sin embargo, la determinación de los equipos de cuadra permanece intacta. Entrenadores y jinetes ejecutan ajustes meticulosos para solventar inconvenientes físicos y de conducta, con el único norte de alcanzar la victoria.

Un pedigrí de alto concepto: Sexta Válida Cambio de Implemento

Este es el escenario que rodea a Sucro, ejemplar que reaparece este domingo en la décima carrera, sexta válida del popular 5y6 nacional. El pupilo de Fernando Parilli Tota goza de una alta estima desde su debut. Aquella primera incursión ocurrió directamente en un evento de jerarquía: el Clásico “Gradisco” (GII). En esa oportunidad, pese al favoritismo de la cátedra, el noble corredor obtuvo un meritorio tercer puesto que ratificó su potencial.

El hijo de Slew’s Tizzy en Quiet Alice, por Quiet American, cuenta con una base de clase superior a la del lote que enfrenta en esta ocasión. Su historial incluye tres participaciones en eventos selectivos, donde midió fuerzas contra figuras de la talla de Marco Antonio y El Relámpago.

Ajustes para el éxito: Undécima Reunión

No obstante, el camino de este castaño de cuatro años ha tenido obstáculos recientes. En el primer mes de la temporada 2026, Sucro saltó a la pista en un recorrido de 1.100 metros bajo un fuerte respaldo en las apuestas. El resultado fue decepcionante: finalizó en la undécima casilla. Tras el compromiso, el jinete Francisco Quevedo quien repite la monta este domingo informó que el ejemplar "corrió negado", una señal clara de incomodidad con los implementos o el desarrollo de la prueba.

Tras 42 días de inactividad, su preparador decidió un cambio clave en el equipo de carrera. Para este compromiso, Sucro no utilizará la gríngola (Gr). El ejemplar se presentará únicamente con el bozal blanco (BB) y la lengua amarrada (La). Esta modificación busca una respuesta más dócil y efectiva del purasangre en los tramos decisivos.

La sexta válida servirá de escenario para comprobar si este ajuste técnico es la llave que abra, finalmente, la puerta del recinto de ganadores para un caballo que, por clase, tiene una cita pendiente con la gloria.

Trabajos de Sucro en La Rinconada

Feb. 20 G. Flores E/P 32,1 46,4 59,2 71,4 (1000) 85,2 2P 100/114,2// cómodo y muy bien con remate de 12,2 sin gríngolas.

Feb. 27 F. Quevedo E/P 15,4 28,3 41,2 53,3 66,1 (1000) 79 2P 92,3 4P 106,3/123,4// animado y muy bien con remate de 12,3 sin gríngolas. Informó la División de Tomatiempos del INH