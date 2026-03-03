Hipismo

She Be Smooth se llevó el Davona Dale Stakes G2 y 50 puntos en la ruta a las Kentucky Oaks (G1)

La hija de Lexitonian derrotó a seis rivales en Gulfstream Park 

Por

Darwin Dumont
Martes, 03 de marzo de 2026 a las 02:35 pm
Este fin de semana el circuito de Hallandale Beach, presentó la edición 39 del Davona Dale Stakes (G2) de $225,000 de una milla con la participación de siete potras de tres años, en la cual She Be Smooth, con la conducción impecable de Flavie Prat, mantuvo su invicto en dos presentaciones, para capturar los primeros 50 puntos en el Road to the Kentucky Oaks (G1).

She Be Smooth, hija de Lexitonian, criada en Calumet Farm, aprovechó la pista externa para atropellar con fuerzas en los tramos finales para lograr la victoria en el G2 del Davona Dale Stakes del sábado, corrido en Gulfstream Park, para convertirse en la primera ganadora de grado para su padre y conseguir 50 puntos en el Road to the Kentucky Oaks G1.

She Be Smooth, con la monta de Flavien Prat, salió entre las últimas, mientras que Omaha Bay marcaba el ritmo, perseguida por Imperatrice y On Time Girl. Al promediar la última cuerva, She Be Smooth avanzó sigilosamente y se metió en la línea de tres con fuerza al acercarse a la entrada de la recta final, para llegar a la meta con una victoria convincente.

La presentada por Todd Pletcher, dejó crono de 1:37.78 para 1,600 metros. Esta fue la cuarta victoria el entrenador Salón de la Fama, en este evento; Wait a While (2006), R Heat Lightning (2011), y Onlyforyou (2014), figuran entre sus ganadoras.

