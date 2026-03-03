Compitió en Miss Universo 2025 con 4 meses de embarazo y desfiló en traje de baño

Suscríbete a nuestros canales

Jaime VandenBerg, representó a Canadá en la pasada edición de Miss Universo 2025 celebrado en Tailandia. Hoy la belleza vive momentos especiales, al estar en la dulce espera de su primer bebé.

Jaime rompe el silencio

A través de Instagram la rubia posteó un video confirmando su embarazo, y asegurando que cuando estaba en el certamen más importante del mundo, tenía cuatro meses de gestación.

“Lo que nadie sabía: Tenía 16 semanas (4 meses) de embarazo cuando competí en traje de baño y quedé entre las 30 mejores. Llevé mi vida mientras hacía realidad un sueño que alguna vez creí imposible”, escribió.

En el clip aparece el momento exacto que la belleza desfiló en traje de baño de dos piezas con mucha seguridad y soltura.

Indicó sentirse liberada y feliz de compartir la noticia con el mundo.

Resaltando las reglas de Miss Universo

La actriz de ojos claros y hermosos cabellos rubia, explicó que con las reglas del certamen implementadas en los últimos años, la maternidad es viable para muchas mujeres pueda cumplir dos sueños a la vez.

“Con la evolución de las reglas de Miss Universo, que esta colocación sea prueba de que la maternidad no es el fin de la ambición, y que el embarazo no es una limitación. Con una comunidad fuerte detrás de ti, múltiples sueños pueden existir a la vez”, escribió.

En Tailandia VandenBerg siempre lució radiante y delgada, nunca notándose que estaba embarazada.

La noticia dejó impactado a muchos, afirmando que la palabra miss sigue perdiendo nombre con el paso del tiempo.