Organización Miss Universo demanda a miembro del jurado que renunció en 2025

Suscríbete a nuestros canales

El escándalo que rodea al compositor franco-libanés, Omar Harfouch, dio un giro explosivo cuando fue formalmente notificado de una demanda federal presentada por la organización Miss Universo y, horas después, abandonó Estados Unidos rumbo a París sin ofrecer declaraciones públicas.

La acción legal fue interpuesta por JKN Universe LLC, empresa matriz de Miss Universe, ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York (expediente 1:26-cv-00316).

Acusaciones por parte del Miss Universo

La organización acusa a Harfouch de incumplimiento de contrato, difamación y divulgación de información confidencial tras su participación en la 74ª edición del certamen celebrada en Bangkok.

Según el documento judicial, el músico habría incumplido en las siguientes exigencias:

Su compromiso de interpretar una pieza original para piano

Renunció como juez días antes del evento

Habría fallado en responsabilidades técnicas y logísticas vinculadas a su presentación.

Sin embargo, lo más delicado llegó después cuando la demanda sostiene que, tras apartarse del certamen, Harfouch inició una ofensiva pública asegurando, sin pruebas, que la competencia estaba “arreglada”.

La organización afirma que el compositor difundió acusaciones sobre supuestos ganadores predeterminados y publicó imágenes presuntamente manipuladas, algunas alteradas con inteligencia artificial, para reforzar una narrativa de fraude.

También se le atribuye la divulgación parcial del pasaporte de un directivo y la publicación de información interna del proceso de selección.

¡Omar Harfouch en graves problemas!

El documento judicial añade otro elemento potencialmente explosivo y es que, el propio Harfouch habría reconocido haber grabado conversaciones con miembros de la organización durante reuniones en Emiratos Árabes Unidos.

De confirmarse, esta conducta podría constituir un delito bajo la legislación local, que penaliza la grabación sin consentimiento.

Miss Universe sostiene que la campaña digital desató un daño reputacional y económico significativo y actuó como catalizador de una ola de hostigamiento en redes sociales contra la actual Miss Universe 2025, Fátima Bosch.

Según la demanda, las acusaciones amplificaron una narrativa de ilegitimidad que derivó en ataques, insultos y acoso masivo contra la ganadora, afectando su imagen pública y bienestar personal.

¿Qué sigue para Harfouch?

El episodio alcanzó su punto más dramático el 25 de febrero, cuando Omar fue notificado oficialmente de la demanda en el Aeródromo Internacional Washington Dulles, momentos antes de abordar un vuelo con destino a París.

El compositor se encontraba en Estados Unidos tras presentarse el 20 de febrero en su llamado “Concierto por la Paz” en Mar-a-Lago, un evento que, según fuentes presentes, tuvo asistencia reducida y una producción discreta.

La notificación judicial le exige comparecer ante la corte y responder por los señalamientos, incluida la autenticidad de las imágenes difundidas en sus redes sociales.

Hasta ahora, Harfouch no ha emitido una respuesta directa sobre la demanda, aunque continúa publicando contenido relacionado con Miss Universe en sus plataformas digitales.

El proceso judicial sigue su curso en Nueva York mientras crece la presión mediática sobre el músico, cuya salida inmediata del país deja más preguntas que respuestas.