Real Madrid anuncia la gravedad de la lesión de Kylian Mbappé

Suscríbete a nuestros canales

Las lesiones siguen haciendo de las suyas en la entidad blanca. El Real Madrid informó este lunes 2 de marzo oficialmente que su estrella, Kylian Mbappé, presenta un esguince en la rodilla izquierda tras las pruebas realizadas por especialistas franceses bajo la supervisión de los Servicios Médicos del club.

La evaluación confirmó el diagnóstico y respaldó el tratamiento conservador que ya se venía aplicando con anterioridad. Esto significa que, por el momento, no será necesaria una intervención quirúrgica o procedimiento más agresivo.

Sin embargo, el comunicado deja claro que el delantero queda pendiente de evolución, un detalle que mantiene la incertidumbre sobre su tiempo exacto de recuperación y por lo tanto, todo indica que se perderá algunos compromisos.

Real Madrid - Kylian Mbappé

La noticia impacta directamente en la planificación deportiva del equipo. Mbappé no solo es uno de los referentes ofensivos, sino también el futbolista alrededor del cual gira gran parte del proyecto competitivo y sus números así lo respaldan.

Su velocidad, desequilibrio, liderazgo, inteligencia y capacidad goleadora lo convierten en pieza determinante en la planificación del Real Madrid. Un esguince de rodilla puede variar en gravedad según el grado de afectación de los ligamentos.

En escenarios favorables, el periodo de baja puede ser corto; en casos más complejos, la recuperación requiere mayor paciencia.

Finalmente, la afición aguarda noticias alentadoras sobre Kylian Mbappé, tomando en consideración lo que se jugará el equipo en las próximas semanas en sus diferentes competiciones